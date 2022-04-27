Путин: Россия будет расширять свободу бизнеса в ответ на «топорные» попытки изоляции страны

Россия будет вести политику большей открытости и расширения свободы бизнеса в ответ на «топорные» попытки изоляции страны.

Об этом в ходе выступления перед Советом законодателей заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ответим на грубые, часто топорные, внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать, большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», — заявил глава государства (цитата по РБК). Он отметил, что решение таких задач требует непосредственного участия законодательных органов на разных уровнях, в том числе на региональном.

«Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в разрешении возникающих проблем», — сказал президент.

По словам Путина, необходимо прийти к дополнительным, системным мерам поддержки. Обращаясь к Совету Федерации, он призвал парламентские партии работать солидарно и быть «на прямой связи с людьми».

«Важно всем людям, всем им уделять время и внимание. Откликаться, если к вам обратились за помощью и защитой», — подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о ситуации на Украине, российский лидер заявил, что в случае, если кто-то будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, ответ Москвы будет молниеносным. «У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал он.

Ранее сегодня российский газовый холдинг «Газпром» официально уведомил польскую компанию PGNIG и болгарскую «Булгаргаз» о прекращении поставок голубого топлива. Причиной подобных действий указывается отказ Польши и Болгарии оплачивать газовые поставки из России в рублях.

В марте на совещании с членами правительства президент России заявил, что будет введен новый порядок расчетов за газ «недружественными странами. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал Путин. По его словам, РФ откажется от расчетов в скомпрометировавших себя валютах.