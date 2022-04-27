Renault планирует передать НАМИ свою долю в «АвтоВАЗе», заявил Мантуров

Автопроизводитель Renault планирует передать долю в АвтоВАЗе (68%) Научно-Исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с возможностью обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление министра торговли и промышленности Дениса Мантурова.

«Из тех, кто обсуждает с нами свой уход, пока это Renault. Компания, действительно, из-за нехватки средств для поддержания эффективности или активности своих подразделений в России принимает решение о передаче акций АвтоВАЗа и Автофрамоса. «Автофрамоса» — Москве, как субъекту. А что касается АвтоВАЗа, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш специализированный институт, который возьмет на себя эти акции с возможным возвратом, если коллеги решат вернуться», - пояснил министр.

По его словам, условно это будет сделка «за рубль», но в течение пяти-шести лет у французского автопроизводителя еще есть возможность принять решение о выкупе акций. В то же время, подчеркнул Мантуров, если за это время Россия осуществит инвестиции, стоимость акций может измениться.

«Подарков здесь не будет», - предупредил глава ведомства.

Министр добавил, что, предположительно, решения о назначении руководства АвтоВАЗа будут приниматься НАМИ совместно с «Ростехом».

«Покупка или, тем более, национализация не входит в наши планы. Но если у компании нет возможности поставлять компоненты сегодня, мы не можем ждать бесконечно. Мы будем вынуждены найти альтернативу», - продолжил Мантуров.

Кроме того, по его словам, это коснется любых автопроизводителей, которые будут откладывать принятие решения.

Министр также прокомментировал слухи о том, что французский автопроизводитель якобы намерен продать акции китайским компаниям. По словам Мантурова, такая сделка не обсуждается, то же самое относится и к корейским компаниям.