Росавиация заявила о безопасности полетов российских самолетов

Руководство авиаотрасли России не видит никаких основний для озабоченности, которая бы выражалась от имени иностранных государств в отношении безопасности полетов российских самолетов, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Росавиации.

«Российские авиационные власти отвергают любую озабоченность, выраженную от имени иностранных государств в отношении безопасности полетов российских воздушных судов, и заявляют, что фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиакомпаний требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации) нет», - говорится в сообщении.

В Росавиации отмечают, что при регистрации воздушных судов в российском реестре полностью исключено снижение уровня безопасности полетов на основании гарантий ответственности государства регистрации, которым в настоящее время является Российская Федерация.

В ведомстве также считают девальвацию сертификатов летной годности воздушных судов, арендованных российскими авиаперевозчиками, со стороны авиавластей Бермудских островов и Ирландии фактическим отказом от контроля над воздушными судами и ответственности за соблюдение соответствующих положений Чикагской конвенции.

При этом, подчеркивается в сообщении, к настоящему моменту никаких нарушений международных или национальных правил авиационной безопасности зафиксировано не было.

«Эти решения стали дополнительным стимулом для российских авиакомпаний, и передача регистрации в государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации основного парка российских авиакомпаний, запланированная на начало 2023 года, была осуществлена в более короткие сроки», - говорится в сообщении.

Государственная регистрация, отмечает Росавиация, не ограничивается исключительно вопросами летной годности. При ней определяется ответственность государства регистрации за соблюдение международных правил полетов и стандартов подготовки авиационного персонала. Эти правила и стандарты продолжают полностью соблюдаться российской стороной, заключает ведомство.

