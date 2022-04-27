«Роскосмос» анонсировал создание 46 боевых комплексов «Сармат»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сегодня заявил, что корпорация поставит российской армии почти полсотни ракетных комплексов «Сармат».

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения “Сармат”», — цитирует слова главы "Роскосмоса" РИА Новости

Напомним, 20 апреля Министерство обороны России осуществило первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» шахтного базирования с космодрома Плесецк. Как сообщило российское военное ведомство, расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки достигли целей в заданном районе полигона Кура на Камчатке.

В соответствии с планами Минобороны РФ после завершения программы испытаний указанный перспективный ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН, постепенно заменив ракеты «Воевода».