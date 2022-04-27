Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область

По данным Министерства обороны РФ, из России в Херсонскую область в очередной раз доставлено более 40 тонн гуманитарной помощи, передает агентство РИА Новости.

«Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз доставлено в украинский город Херсон и область. Продуктовые наборы, детское питание, а также товары первой необходимости были доставлены из республики Крым уже известными белыми КамАЗами Министерства по чрезвычайным ситуациям России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Министерства обороны России», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве рассказали, что обеспечение безопасности гуманитарных конвоев начинается задолго до их выезда с российской территории. Командиры подразделений строят маршрут, определяют контрольные точки, а также особо опасные участки. Благодаря тщательной работе российских военнослужащих, колонны МЧС проходят без происшествий, добавили в Минобороны.