Российский ретейл под ударом санкций: расходы без надежды на компенсацию

И если сам факт прекращения поставок товаров можно отчасти решить с помощью «параллельного импорта», то потери добросовестных российских компаний и предпринимателей, занимавшихся официальной дистрибуцией ушедших с нашего рынка товаров, вряд ли кто-то возместит. При этом есть и другие, не менее серьезные, проблемы.

На днях американский автоконцерн GeneralMotors заявил об уходе из России. Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США. После начала спецоперации на Украине, резкого ослабления рубля и блокирования грузовых перевозок в Россию, об уходе или о приостановке продаж в стране заявили многие европейские, американские и японские автобренды. В их числе Audi, Volkswagen, Stellantis (Peugeot, Citroen и Opel), Skoda, Honda, Mazda и другие.

Казалось бы, туда им и дорога. Если им не нужны наши деньги, то это их проблемы. Но мало кто задумывается о том, что автомобили у нас продают не сами производители, а наши, российские дилеры и ретейлеры. А это и рабочие места, и налоги и еще много чего.

«Мы столкнулись в этом году с беспрецедентной по сложности ситуацией», — сказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев. По его оценке, официальный авторетейл находится в состоянии шока. «Сколько я с коллегами не разговаривал, никто уже не говорит о каких-то прибылях. Все говорят: черт побери, как бы свести концы с концами, как бы пережить»», — добавил глава РОАД.

Не легче ситуация и в секторе электроники. О приостановке поставок в Россию уже сообщила американская компания Apple, а вслед за ней и южнокорейский Samsung. И то, что речь идет не о прекращении продаж, а о лукавой «приостановке», оптимизма не добавляет. Полумеры хуже решительного ухода. По оценкам МТС, на эти два бренда приходилось до половины продаж смартфонов в стране. Аналогичное решение приняли компании LG, HP, Microsoft и Sony. Рынок среагировал предсказуемо и на фоне дефицита предложения начали расти цены. И несмотря на то, что рубль полностью отыграл февральско-мартовское падение, стоимость популярных смартфонов в рознице уже прибавила 20-30%. К примеру, цена iPhone 13 Pro с конца февраля выросла со 110 тыс. рублей до 137 тысяч.

В лучших традициях «честного европейского и американского бизнеса» Apple и вовсе отменил заказы покупателей, которые оплатили его продукцию по старым ценам по стопроцентной предоплате. Благо, «яблоки» хотя бы пообещали вернуть покупателям деньги, а не взяли пример с авиастроителей, которые попросту отказались поставлять положенные по оплаченному контракту запчасти к самолетам. Apple сделал хорошую мину при плохой игре, ссылаясь на то, что в условиях транспортного эмбарго поставка смартфонов в Россию невозможна. То же касается и запчастей для ремонта техники Apple: их поставки в страну ограничены. А для полноты счастья компания начала удалять из своего магазина приложения российских банков (согласно политике компании, скачать их со сторонних сайтов невозможно). Вероятно, для того, чтобы потом все же не возвращать деньги, сославшись на то, что их некуда отправить.

Некоторые потребители не готовы смириться с тем, как Apple цинично «прощает» им свои долги и намерены судиться с производителем. Так, готовившие коллективный иск к Netflix адвокаты заявили в СМИ, что инициировали судебное разбирательство с Apple. Основанием для иска станет прекращение работы сервиса ApplePay в России, что, по мнению заявителей, снизило ценность устройств и ограничило потребительские возможности пользователей. И действительно, без программной начинки «айфон» просто очень дорогой телефон. К сожалению, в этой ситуации жертвами исков могут стать и российские ретейлеры, и дистрибуторы, которые не только ни при чем, но и пострадали от действий Apple больше потребителей. В отличие от представительства, которое занимается импортом продукции головной фирмы, до потребителя товары доводят оптовые перепродавцы (дистрибьюторы) и розничные (ретейлеры), такие как re:Store или «М.Видео». Это наши отечественные компании, и они оказались в том же положении, что и конечные покупатели, только их потери несравнимо выше.

Еще более цинично поступили со своими российскими партнерами иностранные компании «модного сектора». Многие из них так же объявили об уходе из России. О приостановке работы сообщил H&M, Zara, Adidas, Nike, Puma, HellyHansen, JackWolfskin, Mango и другие. Их продукцию еще можно купить по повышенным ценам на маркетплейсах, но на сколько хватит старых запасов - неизвестно. Но если некоторые из них «выстрелили в собственную ногу», потому что сами управляли своими магазинами, как Zara или Adidas и сами же и несут потери от своих действий, то другие, как, например, Nike продавали свою продукцию через российские компании, работающие на основании франшизы. И они просто остановили отгрузку товаров в одностороннем порядке, переложив бремя убытков на российских партнеров, которые несут расходы без надежды на компенсацию. Причем, эти расходы не просто создают проблемы, а фактически ставят ретейлеров и дистрибьюторов на грань разорения.

У брендов одежды, закрывших магазины в России, произошел, по сути, технический дефолт, пояснила гендиректор FashionConsultingGroup Анна Лебсак-Клейманс.

Да, многие «ушельцы» уверяют, что это все временно и они еще вернутся, нужно только переждать временные трудности. Но опыт подсказывает, что ушедшие с рынка бренды после возвращения не всегда смогут занять ту же долю, что и раньше. Примером этому может служить GM, который уходил из России после «крымской весны», а вернувшись, уже и близко не приблизился к прежним результатам. Тут играют роль и то, что свято место пусто не бывает и добровольно оставленную нишу мгновенно занимают конкуренты, и то, что такой шаг основательно подрывает репутацию бренда, иллюстрируя его крайнюю ненадежность. Ведь, как мы помним, GM не просто перестал продавать свои машины, но и отказался их обслуживать. Тем более, что GM еще раз подтвердил репутацию крайне ненадежного партнера. В середине апреля он «ушел опять», отказавшись компенсировать совсем недавно сделанную перестройку дилерских центров под требования импортера. В то, что кто-то в здравом уме согласится работать с GM, если те решат вернуться в Россию в третий раз, верится слабо. Так что страницу GM в России можно считать окончательно закрытой.

Мы видим деградацию производственных цепочек, подобного масштаба их разрушений не было с 1992 года, отметил генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Такого никто не ожидал, никто не делал необходимых запасов комплектующих и компонентов, вследствие чего сейчас мы столкнулись с авральной ситуацией. Я уже не говорю о том, что из-за логистической блокады поставки импортной продукции сейчас в принципе почти невозможны», — добавил он.

Происходящее не означает, что россияне могут забыть о фирменных «шмотках» и рассчитывать только на китайский ширпотреб. Чтобы как-то сгладить последствия «большого исхода», на федеральном уровне решили легализовать параллельный импорт. По сути, речь идет о поставках через посредников. «Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — пояснил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Речь не идет о тотальном ввозе контрафактных товаров. Параллельный импорт подразумевает ввоз оригинальной продукции, просто не напрямую от производителя, а через посредника.

Как отреагируют бренды на введение параллельного импорта? По оценке Анны Лебсак-Клейманс, это может заставить бренды окончательно уйти с рынка. С другой стороны, те бренды, руководство которых смотрит на вещи более трезво и не склонно к «обидкам», возможно, примут противоположное решение. Параллельный импорт они контролировать не могут, а, значит, есть ненулевая вероятность фальсификаций товара, что может повредить репутации бренда. А значит, чтобы сохранить свое имя (а заодно и деньги), некоторые бренды могут принять решение остаться на рынке России, чтобы их бренд не оказался в списке разрешенного к параллельному импорту. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров специально для таких колеблющихся сделал заявление, что в случае, если компания принимает решение остаться на российском рынке, ее товары могут быть исключены из списка на параллельный импорт.

Параллельный импорт порождает и массу вопросов. Официальный дистрибьютор и ретейлер несет ответственность за качество продаваемой продукции. Он отслеживает оригинальность товара, его сертификацию и качество. Посредник же мало озабочен такими «мелочами», ему важнее ввезти и «пристроить» товар. Официальные дистрибьюторы в таких условиях будут проигрывать. И мы рискуем получить продавцов-однодневок, которые будут готовы продать что угодно, не отвечая за качество. Представители отрасли также предполагают, что при работе с посредниками цены могут вырасти, а сроки поставок — увеличиться. Кроме того, велик риск массового ввоза подделок (ведь проверка на оригинальность вряд ли будет приоритетом у компании-посредника).

Ретейлерам, которые были ориентированы только на западные бренды, очевидно, придется расширять портфель и искать если не российских производителей, то хотя бы сборщиков. Так, «Ситилинк» уже задумался об открытии собственного производства. «Мы сейчас договорились, что мы проработаем варианты взаимодействия и выстраивания производства. Возможно, что-то из этого получится», — сказал журналистам генеральный директор компании Михаил Славинский. Он добавил, что компания на своем сайте начнет принимать заявки от российских производителей, которые хотели бы представить свою продукцию в шоурумах. По оценкам Славинского, сейчас доля российских товаров в ассортименте ретейлера составляет 10%. Есть куда расти.

Те производители, кто сумел устоять под натиском «санкционеров» и принял решение держаться за российский рынок, не жалеют о своем выборе. «В январе-феврале два ключевых бренда в категории электроинструментов шли по продажам совсем рядом. В марте один поставщик закрылся, а второй производитель продолжал работу. В итоге его продажи умножились на шесть. Похожий пример есть с крупными брендами и в других товарных категориях», — рассказал основатель компании «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов.

В беседе с представителями дистрибьюторов и ретейлеров западных компаний не раз звучит резкое мнение. Россияне крайне раздосадованы поведением своих западных партнеров. Их действия, возможно, и вызваны тем, что власти их стран выкручивают им руки, заставляя сворачивать бизнес в России. Но иностранные поставщики ведут себя крайне безответственно по отношению к партнерам и сотрудникам, не давая определенности и воздерживаясь от решений. Как говорится - ни туда, ни сюда. Так, например, Lego поставок в страну больше не осуществляет и магазины распродают остатки.

Все эти «приостановки» держат рынок в подвешенном состоянии. Предприниматели готовы вкладываться в импортозамещение, особенно, если будет помощь государства. Но «застрявшие в дверях» европейцы и американцы не дают сделать этот шаг. Ты сейчас вложишься в импортозамещающие производства, ориентируясь на ограниченный внутренний рынок, а они подумают и вернутся? С их объемами и давно отработанным производством, которое нашим еще надо налаживать, выдержать конкуренцию нереально. Получится классическая «смерть на взлете». Нужно государственное решение - преференции тем, кто решит остаться, поддержка отечественных предпринимателей, взявшихся за импортозамещение ушедших и запрет на всякого рода «приостановки до лучших времен». Умерла так умерла, нечего в дверях стоять и солнце загораживать.

Отметим, что государство продемонстрировало готовность поддержать бизнес. Так, в России уже действует мораторий на банкротство, введенный правительством страны с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

Теперь важно, чтобы и в дальнейшем власти принимали решение в консолидации с предпринимателями. Тем, кто хочет остаться и работать в России, необходима поддержка государства, поскольку санкционное давление со стороны Евросоюза и США будет только расти. В этой ситуации бизнес и государство могут и должны помочь друг другу. В конце концов, у них один интерес. Очевидно, что если ретейлеры в ближайшее время не найдут выхода, то вынуждены будут закрывать магазины и окажутся на грани разорения.