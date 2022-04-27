Российские средства ПВО сбили в Харьковской области вертолет Ми-24 Украины

Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе Николаевки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РБК.

В военном ведомстве рассказали, что за минувшие сутки авиацией ВКС РФ были поражены 38 военных объектов Украины, в числе которых, помимо С-300, один зенитно-ракетный комплекс «Оса АКМ», пораженный в районе Великая Камышеваха. Уничтожены более 210 боевиков националистических формирований, 43 единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ. Высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины. Артиллерийские орудия российской армии поразили 292 района сосредоточения личного состава и военной техники украинской армии. Кроме того, поражены три склада боеприпасов в Харьковской области.

Также сообщается, что в районе Черкасская Лозовая Харьковской области российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24.

Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Отмечается, что всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотников, 275 ЗРК, 2616 танков и других боевых бронемашин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее «Эксперт» сообщал, что из России в Херсонскую область доставлено свыше 40 тонн гуманитарной помощи. «Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз доставлено в украинский город Херсон и область. Продуктовые наборы, детское питание, а также товары первой необходимости были доставлены из республики Крым уже известными белыми КамАЗами Министерства по чрезвычайным ситуациям России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Министерства обороны России», — говорится в сообщении Минобороны. В министерстве рассказали, что обеспечение безопасности гуманитарных конвоев начинается задолго до их выезда с российской территории. Командиры подразделений строят маршрут, определяют контрольные точки, а также особо опасные участки. Благодаря тщательной работе российских военнослужащих колонны МЧС проходят без происшествий, добавили в Минобороны.