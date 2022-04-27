Санкции повысили в России спрос на роботов

Текущая экономическая конъюнктура, катализатором которой стало охватывающие высокотехнологичные области санкционное давление Запада, располагает к все более широкому внедрению робототехники в российское промышленное производство.

На сайте губернатора и правительства Пермского края накануне появилось сообщение о том, что базирующееся в Перми предприятие «Роботех» разработало целую линейку 4-х и 6-ти осевых промышленных роботов, выполняющих сборочные и сварочные работы, ковку, нанесение этикеток и отметок, сортировку и отбраковку деталей. Роботы успешно прошли опытно-промышленные испытания и способны заменить зарубежные аналоги при выполнении задач с объектами различного веса и размера в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, литейных и лакокрасочных цехах.

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Продукция компании оценивается специалистами, как вполне конкурентоспособная, тем более, что «Роботехом» осуществляет полный цикл работ в области роботизации: от аудита и разработки идеи по автоматизации процесса с обоснованием экономической эффективности проекта до непосредственного внедрения того или иного роботизированного комплекса на производстве. Еще одним бонусом от пермяков является предоставление последующего сервисного обслуживания.

При этом в региональном правительстве утверждают, что промроботы пермской компании оснащены интуитивно понятной системой управления и не требуют высокой квалификации взаимодействующих с ними специалистов.

На сегодня «Роботех» уже реализовал более трех десятков комплексных проектов в области роботизации производственных процессов на таких предприятиях Прикамья и других регионов, как «Новомет-Пермь», «Бергауф Строительные Технологии», «Хлебная слеза», «Алексинский керамзитовый завод» и другие. Коллектив предприятия обладает многолетним проектным опытом в области мехатроники и промышленного программирования.

«Благодаря этому мы создали доступный проверенный продукт, ничуть не уступающий по своим характеристикам импортным аналогам. В существующих условиях ключевое преимущество нашего оборудования – его импортонезависимость, поскольку 90% комплектующих, в том числе и программное обеспечение, мы делаем сами, что позволяет свести к минимуму затраты на производство», — подчеркнул директор ООО «Роботех» Денис Сатдинов.

Электродвигатель для FEDORа

Прикамский кейс успешного производства современной робототехники не является в РФ единичным явлением. Особенно это важно в контексте необходимости срочного импортозамещения значительной номенклатуры высокотехнологичной продукции. В АО НПО «Андроидная техника» рассказали «Эксперту», что не только планируют заниматься процессом импортозамещения данной области, но уже несколько лет активно это делают. Более того, их разработки применяются не только для производства роботов, но и в авиастроении, машиностроении, кораблестроении.

«В сложившихся мировых условиях актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне мирового кризиса. Предприятия сталкиваются с проблемами поставки целого ряда комплектующих. АО НПО «Андроидная техника» рассматривает сложившийся кризис, как окно возможностей для всех участников высокотехнологичного рынка, и готово предложить ряд решений, которые смогут заменить импортные аналоги», — подчеркнула коммерческий директор «Андроидной техники» Мария Рубан.

«На сегодняшний день на предприятии представлена линейка бесколлекторных электродвигателей AT Drive и аксиальный двигатель AX Drive, которые являются импортозамещающей продукцией. Конструкция электродвигателей позволяет устанавливать их в изделиях различного назначения с последующей эксплуатацией, как в обычных условиях, так и в условиях агрессивной среды (вода, масло, кислоты). Электродвигатели линейки AT Drive были установлены в роботе FEDOR, который в августе 2019 года совершил полный цикл полета в космос и успешно вернулся на Землю. В результате эксперимента была доказана надежность двигателей в космосе», — добавила она.

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Стоит отметить, что заказчиками предприятия выступают Минпромторг, Минобрнауки, Минздрав, Роскосмос, Ростех, Росатом и другие. Как и многие фирмы робототехнической отрасли, компания работает сразу в нескольких регионах. Представительства имеются в Москве и в Магнитогорске.

На предприятии констатируют, что спрос на их продукцию в последнее время существенно вырос. «При этом большая часть запросов идёт на разработку новых решений по электродвигателям. Как оказалось, многие отрасли потребляли технологические решения иностранного производства, так как это для них было проще нежели прорабатывать свои. Для удовлетворения возникающего спроса и выстраивания правильных кооперационных цепочек мы организовали работу в ассоциации «Робототехника и Системы Интеллектуального Управления». В нее входит ряд предприятий производственного цикла, которые способны успешно решать задачи по замещению продукции и технологий иностранного производства», — отметил кандидат технических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Как человек, только лучше

Естественно, не остаются в стороне от вышеназванных трендов и в Фонде «Сколково». Например, при его поддержке компанией Эйдос-Робототехника создан робот-манипулятор А12, который, по словам разработчиков, «умеет делать все, что человек может делать одной рукой, только лучше».

Для него уже в базовой версии предусмотрен такой набор опций, как соединение с внешней сетью, подключение видеокамер, обработка большого объема данных, многопоточное программирование, подключение любого дополнительного пакета для языка Python. Более того, данная платформа позволяет подключать модули для компьютерного зрения, компьютерных нейронных сетей, а также использовать высокопроизводительные вычисления, «бесшовно» интегрируя всё это непосредственно в управляющие программы.

Еще одним продуктом компании является линия автоматической сборки ПЭТ-кег (ёмкостей для хранения и транспортировки напитков). Линия без участия человека обеспечивает сборку фитинга с трубкой, закупоривание кег, накачку их чистым воздухом или инертными газами, контроль герметичности.

В Эйдос-Робототехнике корреспондента «Эксперта» заверил, что несмотря на санкции, будут производить и поставлять своих роботов российским заказчикам. «Наша производственная цепочка работает. Повышение спроса видим. Будем расширять линейку», — отметили в компании.

Но наиболее выразительным с точки зрения ситуации на рынке, пожалуй, стал ответ на запрос «Эксперта», направленный в казанско-московское ООО «АРКОДИМ», которое разрабатывает и производит 3-7 осевых промышленных роботов-манипуляторов консольного типа линейной архитектуры, применяющихся при манипуляциях с заготовками и обработке изделий с применением различного инструмента.

«Мы не планируем участвовать, а давно уже участвуем в процессе импортозамещения. Примерно с 2013-го года. Наблюдается ли повышение спроса или интереса к вашей продукции? Ещё какое! Если отвечать на все запросы, которые сейчас повалились на нас, то времени на работу не останется», — резюмировал генеральный директор «АРКОДИМ» Артём Барахтин.