Силуанов рассказал о планах по докапитализации Газпромбанка на 50 млрд рублей за счет ФНБ

Газпромбанк докапитализируют на 50 млрд рублей, источником финансирования выступит Фонд национального благосостояния.

Как пишет РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, соответствующее решение уже принято.

Глава Минфина пояснил, что инфраструктурные проекты, в которых участвует Газпромбанк, находятся «в русле правительственных инициатив». По его словам, «была договоренность, что правительство поддержит банк капиталом».

Силуанов также рассказал, что из ФНБ также будут докапитализированы «Аэрофлот», РЖД и «Дом.РФ», капитал которого планируют пополнить также на 50 млрд руб.

О том, что средства Фонда национального благосостояния могут использоваться для поддержки компаний, Силуанов говорил в конце марта, отмечает агентство. «Средства ФНБ нам сейчас нужны будут для финансирования видов поддержки, в первую очередь, предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Мы намерены их задействовать как бюджетные ресурс. Пока у нас есть право выхода на рынок, но пока мы это право не использовали», — заявлял министр финансов.

Газпромбанк, в число акционеров которого по состоянию на конец 2021 года входят пенсионный фонд «Газфонд», «Газпром», «Газпром капитал» и ВЭБ, занимал на 1 февраля третье место среди российских банков после «Сбера» и ВТБ. У банка есть привилегированные акции, которыми владеет Министерство финансов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что власти РФ могут выделить из ФНБ на докапитализацию компании «Аэрофлот» около 107 млрд рублей. Такой шаг рассматривается в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в «Аэрофлоте», которая в настоящий момент составляет 57,34%, не должна сократиться по итогам допэмиссии. Еще около 57 млрд рублей предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских перевозчиков, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот». Вырученные средства они смогут направить на погашение долгов.

Объем Фонда национального благосостояния России в марте текущего года увеличился на 117,2 миллиарда рублей. Согласно данным Министерства финансов РФ, по состоянию на 1 апреля денежный объем ФНБ составил более 13 триллионов рублей, или 154,82 млрд долларов.