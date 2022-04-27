Силы рублевых и фондовых быков заканчиваются

Торги рублем сегодня проходили с пониженной волатильностью. Все попытки опустить курс российской валюты очень быстро наталкивались на встречное предложение долларов и евро. Многие спекулянты, с точки зрения технического анализа совершенно обоснованно решив, что настало время покупать доллар, быстро передумали, увидев сохраняющиеся большие продажи валютной выручки.

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Пока же валютный рынок приближается к равновесию: спекулянты опасаются играть против рубля, а экспортеры начали придерживать валюту в преддверии майских праздников.

«На рынке продолжает доминировать фактор навеса валютного предложения из-за обязательных продаж 80% внешней выручки. Кроме того, стало известно, что уже 10 потребителей российского газа из недружественных стран открыли счета в Газпромбанке для оплаты российских поставок рублями. То есть, европейские поставки газа, по сути, будут конвертироваться в рубли на 100%. В четверг компании уплачивают налог на прибыль. После этого спрос на рублевую ликвидность может немного снизиться», — отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Действительно, оплата газа рублями является мощным драйвером дальнейшего укрепления рубля. По сообщениям СМИ, складывается впечатление, что Германия, крупнейший импортер российского газа, перейдет на оплату «голубого топлива» по российским условиям. Если верить агентству Bloomberg, то уже 4 компании начали оплачивать газ в рублях.

Возможно, эти средства и стали основным фактором сегодняшнего роста курса рубля.

Не исключено, что первые платежи поступят после первомайских выходных. С учетом традиционно низкой в это время ликвидности рынка рост рубля может быть сильным. Поэтому покупать доллар сейчас очень рискованно, хотя пара доллар-рубль опустилась в зону сильной технической поддержки 70-73.

Больше оптимизма сегодня наблюдалось на российском рынке акций. В первые минуты по рынку прошла небольшая фиксация вчерашней прибыли, но в распродажи она не вылилась. «Быки» очень быстро перехватили инициативу, и вытащили по итогам дня Индекс Мосбиржи в 4,6-процентный плюс.

Из высоколиквидных бумаг лучшим был сегодня «Яндекс» (+9,2%). Компания отчиталась о росте выручки в первом квартале на 45%. Кроме того, в сообщении «Яндекса» указывается, что менеджмент пытается решить вопрос о приостановке торгов на американской бирже Nasdaq, и не исключает листинга на других зарубежных биржах.

Приостановка торгов бумагами «Яндекса» на Nasdaq является основанием для предъявления кредиторами требования досрочно погасить конвертируемые облигации на сумму $1,25 млрд. Ранее компания заявляла, что таких денег у нее нет.

Покупать «Яндекс» на среднесрочную перспективу очень рискованно, пока не урегулирована проблема с облигациями. Кроме того, высокотехнологический сектор сейчас находится под давлением во всем мире. По эмитентам сектора из-за их высокой закредитованности наиболее сильно ударит ужесточение денежно кредитной политики ФРС США. Наконец, «Яндекс» — убыточная компания: по итогам первого квартала ее скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб, против прибыли в 3 млрд руб годом ранее.

Акции Сбербанка выросли на 7,2%; чуть более чем на процентный пункт отстал от Сбера «Лукойл». Бумаги обоих эмитентов сильно падали с начала месяца, и сейчас по ним наблюдается технический отскок. «Лукойл» можно покупать со среднесрочными целями — возможно, после небольшой коррекции.

На 5% подорожал «Газпром». Как только окончательно прояснится ситуация с оплатой газа «недружественными странами», бумага может совершить сильный рывок вверх.

В целом рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает, а силы «быков» заканчиваются. С учетом того, что завтра пятница, а потом последуют длинные выходные, небольшую коррекцию мы можем увидеть уже завтра.