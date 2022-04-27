Титов призвал создать благоприятные условия для челноков

Ключевую роль на пути выхода России из текущей экономической ситуации должен сыграть малый и средний бизнес, в том числе челноки, для деятельности которых нужно создать благоприятные условия по въезду и выезду, обмену валют, отменить им ограничения и пошлины. Об этом РИА Новости заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 1920-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 1990-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые "челноки", сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию», — сообщил Титов.

Бизнес-омбудсмен полагает, что люди «с удовольствием поедут сегодня за товаром в Турцию, Китай, Индию и другие дружественные страны», главное — создать им режим максимального благоприятствования, чтобы они могли «спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции».

Всем предприятиям малого и среднего бизнеса в России Титов предложил дать «свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение». По данным бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день лишь 7% субъектов МСП заняты в производстве, остальные — в сфере торговли и услуг. Титов подчеркнул, что эту пропорцию необходимо менять, чтобы гвозди, запчасти и канцелярию было выгодно делать в России, а не импортировать. От импорта, по его словам, сейчас зависят около 40% российских компаний.

Ранее «Эксперт» писал, что число российских компаний-зомби, которые находятся на грани банкротства и продолжают существовать лишь за счет постоянного внешнего финансирования (заемных средств, господдержки), за пять лет увеличилось втрое. Наиболее существенный рост произошел в пандемийный 2020 год. По данным аналитиков, основную массу таких компаний составляют малые предприятия с выручкой от 100 до 300 млн рублей. В 2020 году их доля достигла рекордных 64% из общего числа «зомби», минимум был зафиксирован в 2018 году (43%). Эксперты считают, что малые предприятия менее эффективны с точки зрения прибыльности и ставки по кредитам для них, как правило, выше ставок для крупных компаний.