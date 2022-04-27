ЦБ ограничил перепродажу расконвертированных иностранных расписок

Центробанк зафиксировал тенденцию к приобретению российскими резидентами у нерезидентов из недружественных стран депозитарных расписок для их конвертации и перепродажи. Чтобы не произошло непропорционального увеличения предложения локальных акций на рынке, регулятор ввел ограничения на совершение таких сделок, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России зафиксировал тенденцию к приобретению резидентами у нерезидентов из недружественных стран депозитарных расписок для последующей их конвертации в акции и продажи на организованных торгах. Это может привести к непропорциональному увеличению предложения локальных акций на рынке, что окажет существенное влияние на ценообразование и спровоцирует падение котировок. В свою очередь, такая ситуация повлечет за собой отрицательную переоценку активов у российских инвесторов и создаст угрозу стабильности финансового рынка», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор предписал профучастникам-депозитариям вести особый учет акциям российских эмитентов, полученным в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Эти ограничения распространяются на биржевые и внебиржевые сделки, но не касаются случаев, если расписки были приобретены до 1 марта 2022 года, либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение правительственной комиссии, уточнили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что российские эмитенты обязаны до 5 мая принять меры для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. В Банке России отметили, что у российских эмитентов остается возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению правительства РФ в соответствии с принятым им порядком.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля подписал закон об исключении депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Держателям расписок предложено конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке.

