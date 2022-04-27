«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полеты в несколько стран СНГ до 29 октября.

Как сообщается на сайте перевозчика, не будут осуществляться рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению (Ереван/Гюмри), а также Узбекистан. Совершать перелеты в Россию из этих стран в обозначенный период авиакомпания также не планирует.

Ранее «Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж до 1 мая 2022 года.

«Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских компаний по объему пассажирских перевозок. На сайте авиакомпании указано, что она эксплуатирует 54 лайнера Airbus (14 Airbus А321, 24 Airbus А320, пять Airbus А319, три Airbus A320neo, восемь Airbus А321neo), которые «регулярно проходят осмотры, проверки и техническое обслуживание, а при необходимости и ремонтируются на собственной авиационно-технической базе "Уральских авиалиний", сертифицированной производителями воздушных судов».

Ранее «Эксперт» писал, что в связи с приостановкой авиасообщения между Россией и многими странами количество доступных для россиян зарубежных маршрутов значительно сократилось. Некоторые граждане уже начинают планировать летний отдых, поэтому ввиду ограниченного количества вариантов многие намерены отдохнуть в пределах страны. По данным Ростуризма, рост внутреннего турпотока в этом году может составить от 4% до 30% в зависимости от региона. Согласно прогнозу агентства, суммарно с мая по сентябрь в России может отдохнуть 31 млн человек, тем самым превысив показатели допандемийного 2019 года, следует из графика в презентации Ростуризма. Несмотря на то, что многие аэропорты на юге России по-прежнему остаются закрытыми, сейчас лидером бронирований остается Краснодарский край (в первую очередь, Сочи), затем идут Ставропольский край, Санкт-Петербург и Крым.