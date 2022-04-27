В Кремле не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов

Пресс-служба российского президента сообщила, что вопрос отмены или переноса прямых выборов губернаторов в Кремле не обсуждается.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — сообщает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

Ранее ТАСС сообщал, что обсуждение отмены прямых выборов глав российских регионов отрицают и в Совете Федерации.

«То, что звучит в СМИ, это слухи. Когда это будет официально обсуждать парламент, когда будут внесены законопроекты, если они будут внесены кем-то, тогда мы начнем формулировать свою позицию», — заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, добавив, что тема отмены выборов не обсуждается, и проекта подобного закона нет.