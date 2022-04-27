В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий

России нужен суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые страна пережила в предыдущие годы, заявил замначальника Департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин в ходе выступления на первой конференции «Независимость от импорта». Представителя военного ведомства цитирует РИА Новости.

«Мы говорим об очень важных вещах, в том числе и с точки зрения обороны. Потому что цифровая экспансия, которая произошла в нашей стране сейчас дезавуирована. Будущее нашей страны и действительно ее независимости во многом будет зависеть от решений, которые мы выработаем и примем здесь сегодня, от того, о чем мы будем говорить и какие пути наметим», - сказал Лишин в ходе открытия конференции.

Он выразил уверенность, что в целом путь к импортозамещению должен закончиться полным суверенитетом России от всех возможных экспансий, которые страна испытала в предыдущее время. В частности, России насущно необходимы разработки, которые радикально изменят нынешнюю ситуацию в области цифровой безопасности, резюмировал Лишин.

