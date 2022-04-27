В Москве разработали уникальные палатки для арктических и высотных экспедиций

Московский производитель одежды и снаряжений для экстремального туризма и альпинизма разработал новую линейку инновационных палаток для арктических экспедиций и горных восхождений. Об этом сообщил 27 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Московские компании по выпуску сверхтеплой одежды и материалов для ее изготовления непрерывно модернизируют свои производственные мощности. И готовность инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы позволяет предприятиям осваивать новые технологии, расширять линейку продукции, а также решать задачи импортозамещения», — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что московская компания BASK в рамках этого проекта разработала принципиально новую модель высотной альпинистской палатки. «В ближайшее время производитель запатентует свою продукцию», – добавил глава департамента.

По оценке Владислава Овчинского, разработки столичного производителя позволят развивать массовый туризм, реализовать масштабные научно-исследовательские проекты, а также проводить учения в экстремальных условиях низких температур.

BASK много лет выпускала палатку «Высотная» и хорошо знает свойства конструкций, необходимых альпинистам, сказал генеральный директор компании Владимир Богданов. По его словам, принципиально новая палатка-коннектор «имеет самостоящую конструкцию и не требует дополнительной фиксации». «Новизна разработки – в ее мобильности и высоких показателях защиты как отдельных модулей, так и конструкции в целом. Совместить такие характеристики в едином решении до нас не удавалось никому», — подчеркнул он.

Сейчас разработки тестируют в горах и полярных экспедициях. Изделие проверяют на прочность и соответствие заявленным характеристикам профессиональные альпинисты и полярники. Их опыт позволит модернизировать и дорабатывать продукцию, добавил Владимир Богданов.

Напомним, что ранее власти Москвы приняли пакет мер господдержки, которые должны помочь инвесторам в условиях международных санкций против России. Так, промышленные компании могут арендовать землю столице за один рубль в год для строительства новых или расширения действующих заводов. Кроме того, из бюджета города направили 10 млрд Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, их потратят на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, инвестпроекты и покупку оборудования. Еще 10 млрд направили на компенсацию процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят в городе объекты нежилого назначения. В Москве также веден мораторий на рост арендных ставок для предприятий-резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”».