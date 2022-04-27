Театр Афиша

«В объятьях минотавра Пикассо» в Новом Манеже

27 апреля 2022, 11:52
предоставлено пресс-слжбой
Автор и хореограф спектакля «В объятиях минотавра Пикассо» Анна Верде представила историю любви великого художника и русской балерины как корриду

29 апреля в Новом Манеже — премьера пластического спектакля «В объятьях минотавра Пикассо». Автор и хореограф спектакля «В объятиях минотавра Пикассо» Анна Верде представила историю отношений Ольги Хохловой и Пабло Пикассо — от знакомства в Риме, свадьбы, рождения сына до разрыва и отчаянных попыток все вернуть. В спектакле совмещены несколько жанров: драматическое искусство, современный танец и инструментальная музыка. Анна Верде — хореограф и продюсер независимых театральных проектов, среди которых спектакль «Русская муза Сальвадора Дали», в настоящее время студентка продюсерского факультета ГИТИСа. Режиссер постановки Дмитрий Ефремов окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, курс Юрия Погребничко.