В России снизилось количество фальшивых банкнот

В первом квартале в России было выявлено 8,1 тыс. поддельных денежных знаков, что на 17,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (9,8 тыс.). При этом, количество поддельных банкнот иностранных государств снизилось в девять раз по сравнению с прошлым годом, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

«В I квартале 2022 года было выявлено 4 890 поддельных пятитысячных банкнот, 2 115 поддельных двухтысячных банкнот, 944 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (8). При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 20 поддельных монет номиналом 5 рублей», — сообщили в Центробанке.

Больше всего подделок обнаружили в Центральном федеральном округе (3 887), меньше всего — на Дальнем Востоке (156).

Наибольшую долю среди валютных подделок занимают фальшивые доллары — 640 из 662 выявленных купюр. При этом, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в девять раз (с 5 968 штук).

Кроме того, в январе-марте текущего года было обнаружено 17 поддельных евро, два фальшивых китайских юаня, один фунт стерлингов Соединенного королевства и две норвежские кроны.

Ранее «Эксперт» писал, что в первом квартале прошлого года в России было обнаружено рекордное число поддельных банкнот иностранных государств. Всего выявлено 6 080 фальшивых денежных единиц, что стало абсолютным рекордом с 2010 года, начиная с которого Центробанк раскрывает данную информацию. Ранее максимальное число поддельных купюр за 10 лет было выявлено в четвертом квартале 2016 года — 1 581 единица. За весь год тогда выявили 4546 поддельных банкнот, что для периода пятилетней давности также стало рекордным значением.

