В Совете по правам человека при президенте РФ предложили обменять Пола Уилана на Виктора Бута

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что считает «чудом» состоявшийся сегодня обмен американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.

«Когда наши отношения с Америкой стали хуже не придумаешь, мы раз — и меняем, это просто аномалия, она дает надежду», — цитирует Меркачеву «Интерфакс». По ее словам, «следующим» мог бы стать осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан. «Ему очень тяжело в мордовской колонии, так тяжело, что передать нельзя. И хорошо если бы его обменяли, например, на Виктора Бута», — сказала Меркачева.

Член СПЧ отметила, что в американских тюрьмах содержатся до 800 граждан РФ, а в российских пенитенциарных учреждениях находятся около 20 американцев. Их обмен был бы «спасением», сказала Меркачева. «Наших, россиян в американских тюрьмах от 500 до 800 человек по разным данным, я склонна считать, что около 800. В наших тюрьмах американцев всего два десятка, двадцать с чем-то. Это несопоставимые цифры, поэтому обмен "всех на всех" нам теоретически невыгоден, но все равно он был бы правильным, потому что я считаю, что нечего держать граждан другой страны у себя и наоборот», — пояснила член Совета по правам человека.

Ранее 27 апреля Россия и США осуществили обмен осужденного в РФ американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Рид был приговорен в июле 2020-го к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. Сам Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, так как был нетрезв. Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к перевозке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам заключения.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США в результате операции американских спецслужб. Он был экстрадирован в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали — 25 лет тюремного заключения. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока. Сам Бут свою вину не признает ни по одному пункту. От дачи показаний в суде он отказался. Его защита настаивала, что россиянин действительно контактировал с предполагаемыми повстанцами, но только для того, чтобы продать им самолёты, а переговоры об оружии он вел, чтобы подогреть интерес к себе со стороны возможных клиентов.

Бывший морпех США Пол Уилан в июне 2020 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже по делу о шпионаже (ст. 276 УК).