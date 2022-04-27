Вице-мэр Ефимов: поступления в бюджет Москвы в начале 2022 года выросли из-за налоговых спецрежимов

Компании и предприниматели Москвы в январе –марте 2022 года перечислили в городской бюджет 35,2 млрд рублей по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. Объем поступлений от индивидуальных предпринимателей и предприятий, работающих по этой системе, за первые три месяца этого года вырос почти на 23% относительно аналогичного периода прошлого года и превысил 35 миллиардов рублей. По сравнению с первым кварталом 2020 года, когда пандемия еще не оказала влияния на работу бизнеса, сумма увеличилась почти на 48%. Такая динамика подтверждает способность московского малого и среднего бизнеса противостоять кризисным явлениям и продолжать развиваться в непростых условиях», – сообщил вице-мэр.

Около 500 тыс. налогоплательщиков Москвы пользовались «упрощенкой» по состоянию на 2020 год. Другой налоговый спецрежим - патентную систему налогообложения (ПСН) используют почти 63 тысячи столичных ИП.

«За три первых месяца этого года поступления в бюджет от применения ПСН достигли 2,7 миллиарда рублей, что также превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По итогам 2021 года такой режим налогообложения в Москве применяли 62,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Наиболее востребованными сферами деятельности являются розничная торговля, перевозки, бытовые услуги, сдача в аренду помещений», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, для столичных предпринимателей, которые применяют «упрощенку», на портале «Малый бизнес Москвы» работает онлайн-сервис для формирования налоговых деклараций по УСН.

«Пользователю необходимо заполнить на сайте форму, и в течение суток он получит готовый документ по электронной почте. Останется только подписать декларацию и направить ее в налоговую. Особенно эта услуга востребована у начинающих предпринимателей. Для них также создан онлайн-помощник «Подбор режима налогообложения», который позволит бесплатно оптимизировать налоговые отчисления с учетом особенностей деятельности предприятия», – пояснил он.