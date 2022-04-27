Еще одна крупная страна отказалась от санкций против России

В Вашингтоне в последнее время любят хвалиться тем, как американцы сплотили антироссийские силы по всему миру. При этом они в значительной мере лукавят: Запад Америке действительно удалось сплотить против России, а вот с остальной частью планеты у них серьезные проблемы. Одним из доказательств этого служит то, что члены G-20 не поддались давлению США и не стали разрывать торговые отношения с Россией.
Так, на этой неделе в ответ на требование Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала к Бразилии увеличить экспорт продовольствия бразильский президент Жаир Болсонару призвал международну организацию не допустить разрыва торговых связей с Россией. Он объяснил, что бразильским фермерам очень нужны российские удобрения, которые сейчас плывут в Бразилию на 27 кораблях.
«Несколько недель (24 февраля) назад я летал в Россию договариваться об удобрениях,- рассказал он.- Мы ездили защищать национальные интересы Бразилии, потому что мы не выживем без удобрений».
85% потребностей в удобрениях Бразилия удовлетворяет за счет импорта. Россия – главный их поставщик. На втором месте Белоруссия.
Дефицит удобрений станет катастрофой не только для сельского хозяйства крупнейшей страны Южной Америки, но и для продовольственной безопасности всей планеты. Бразилия является главным в мире или одним из главных экспортером кофе, сахара, сои, маниоки, риса, маиса, хлопка, бобов и пшеницы.
В случае с Бразилией обращает внимание то, что в отношении к торговле с Россией позиции действующей власти совпадают с позициями оппозиции. Жаир Болсонару – представитель правого политического спектра, но левые тоже выступают за сохранение отношений с Москвой. Бывший президент Бразилии Дилма Русеф, например, тоже осуждает санкции. Она заявила об этом в видеоформате в прошлую субботу на встрече с бразильскими студентами в Берлине. Досталось от нее не только США и странам, которые присоединились к антироссийским санкциям, но и президенту Болсонару. Однако она раскритиковала его по другим вопросам. По отношениям с Россией их позиции совпадают.
Дилма Русеф заявила, что антироссийские санкции могут привести только к голоду и лишениям в мире и что они никак не повлияют на политическую ситуацию в России, на что надеются их авторы. В качестве примеров она привела Кубу и Венесуэлу, находящиеся под американскими санкциями 60 и 5 лет соответственно.
Кроме Бразилии, в G-20 отказываются прекращать торговать с Россией и другие члены BRIC: Индия, Китай и ЮАР. Своим поведением они показывают, что старый экономический порядок, в основе которого лежит господство американского доллара, уходит в прошлое.