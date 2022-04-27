Еще одна крупная страна отказалась от санкций против России

В Вашингтоне в последнее время любят хвалиться тем, как американцы сплотили антироссийские силы по всему миру. При этом они в значительной мере лукавят: Запад Америке действительно удалось сплотить против России, а вот с остальной частью планеты у них серьезные проблемы. Одним из доказательств этого служит то, что члены G-20 не поддались давлению США и не стали разрывать торговые отношения с Россией.

Так, на этой неделе в ответ на требование Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала к Бразилии увеличить экспорт продовольствия бразильский президент Жаир Болсонару призвал международну организацию не допустить разрыва торговых связей с Россией. Он объяснил, что бразильским фермерам очень нужны российские удобрения, которые сейчас плывут в Бразилию на 27 кораблях.