ВЦИОМ: почти треть опрошенных россиян собирается жить на даче все лето

Чуть менее трети (30%) опрошенных россиян, которые имеют загородную недвижимость, заявили о планах провести все лето на даче, сообщает в своем опросе, опубликованном 27 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство из тех, у кого есть загородная дача, пользуются ею с разной частотой летом (81%). Из них будут жить на даче все лето - 30%, приезжают почти ежедневно - 13%, несколько раз в неделю - каждый пятый (19%), несколько раз в месяц - 13%», - говорится в материалах опроса.

Около трети (36%) опрошенных россиян имеют загородные дома. Из них 17% владеют коттеджами для сезонного проживания, 16% имеют загородный дом пригодный для проживания круглый год. Еще 12% респондентов владеют земельным участком, а 1% участников опроса не имеют загородной недвижимости или вынуждены сдавать ее в аренду.

Большинство владельцев или арендаторов дач (70%) рассказали, что используют землю своих участков, выращивая сельскохозяйственную продукцию для семейного потребления. Треть (33%) выезжают за город для развлечений и отдыха, чуть меньше (30%) выращивают на даче только цветы и кустарники. Еще 3% выращивают продукцию для продажи, а 1% сдают дачу в аренду.

Опрос среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше был проведен 2 апреля 2022 года.