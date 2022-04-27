Выручка сети Fix Price в первом квартале 2022 года выросла на 21,2%

Ретейлер Fix Price опубликовал ключевые операционные показатели за первый квартал текущего года. Согласно отчету компании, выручка сети увеличилась на 21,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021-го и составила 62,6 млрд рублей.

Отмечается, что LFL продажи поднялись на 11,6% за счет активизации потребительского спроса в марте. Общее количество магазинов Fix Price выросло на 16,7%, до 5 083 точек; доля франчайзинговых объектов — 11% от этого числа.

Уточняется, что в 2022 году компания начала работать в 55 новых населенных пунктах в странах присутствия и одном новом регионе РФ. Магазины под брендом Fix Price сейчас есть в 80 регионах России. Общая торговая площадь сети увеличилась на 39,9 тыс. кв. м и составила 1 096,7 тыс. кв. м, прогноз по количеству чистых открытий в 2022 году — 750 магазинов.

Число зарегистрированных участников программы лояльности выросло на 1 млн и достигло 18 млн человек, при этом доля покупок с картой программы лояльности составила 52,8% от общего объема розничных продаж сети, указывается в пресс-релизе.

Средний чек по покупкам Fix Price в первом квартале составил 317 рублей, увеличившись на 12,5% год к году. Прибыль за квартал сеть не раскрывает.

Сообщается также, что совет директоров Fix Price решил отложить выплату дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей, или 6,8 руб. на одну ГДР/акцию, на срок до 12 месяцев. «Компания сделает дополнительное объявление по этому вопросу в установленном порядке», — говорится в сообщении ретейлера.

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. В 2021 году компания получила 21,4 млрд рублей прибыли при выручке в 230,5 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price откроет в Волжском районе Самарской области крупный распределительный центр. Общая площадь объекта составит 39,9 тыс. кв. м. После выхода на полную мощность склад будет обслуживать примерно тысячу торговых точек в семи регионах Приволжского федерального округа — Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. Уточняется, что распределительный центр планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года, на его базе будет создано около 450 новых рабочих мест. Договор аренды заключен на пять лет.