Евро сдувается без газа

В среду курс евро впервые с 2017 года опустился ниже отметки $1,06. В нижней точке дня он достигал $1,0515 — это пятилетний минимум (с марта 2017-го). На фоне ослабления экономики Европы ее валюта быстро движется к паритету с долларом США и ниже.

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Непосредственной причиной этого, как в один голос свидетельствуют валютные трейдеры, стало решение «Газпрома» приостановить подачу газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за него в рублях. Цена газа в Европе по совершенно очевидным причинам взлетела на 16%. Реакция валютного рынка может показаться не столь естественной, но и здесь все логично: то, что сейчас происходит, — часть большого движения курсов, которое началось не вчера и закончится не завтра.

С начала апреля, когда европейская валюта котировалась выше $1,1, она потеряла уже более 5%, а с максимума февраля — 9,3%. Главная причина — уход денег из ЕС. Из европейских акций, облигаций и других активов они бегут в другие страны — прежде всего, на рынок США. Казначейские облигации — традиционные тихие гавани для международных капиталов, но фиксировались масштабные перетоки средств и в американские акции.

Так что индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к корзине валют, достиг в среду нового пятилетнего максимума.

«Доллар США выигрывает от перспективы постоянного бегства в сторону безопасной ликвидности», — пояснил Reuters глава отдела валютной стратегии G10 в CIBC Джереми Стретч.

Дела в Европе складываются довольно пугающе для инвесторов. Ситуация на Украине и антироссийские санкции бьют по этому региону особенно сильно, учитывая территориальную близость и ранее существовавшие теснейшие экономические связи с РФ. Как отмечал МВФ в апрельском докладе о перспективах мировой экономики, основной канал, через который это влияет на экономику еврозоны — рост мировых цен на энергоносители. Для нетто-импортеров энергии это шок, ведущий к снижению производства и повышению инфляции.

При этом есть еще и растущая разница в ставках между Европой и США. Американцы начали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики: уже на следующей неделе рынок ждет от ФРС подъема ставки на 50 б.п., и в этой ситуации обострение газового конфликта стало просто еще одним фактором, действующим против евро. Тем более что бюрократы из ЕС очень громко шумят. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, в среду обвинила Россию в газовом шантаже.

«Слабость евро усугубилась решением России сократить поставки газа в Польшу и Болгарию, ведь это означает, что теперь мы на шаг ближе к тому, чтобы то же самое произошло со странами еврозоны», — отметил на CNBC главный экономист Nomura по Великобритании и еврозоне Джордж Бакли.

С точки зрения участников рынка, это лишь промежуточный этап, и настоящие цели для евро находятся куда ниже. Первая из них — паритет с долларом США. Это будет знаковым событием: в последний раз евро стоил ровно доллар в далеком декабре 2002 года.

«Мы сохраняем короткую позицию по евро с паритетом в качестве цели на конец квартала, — заявил Bloomberg глава глобального валютного отдела Amundi Asset Management Филипп Жауэр. — Текущая волатильность рынка только подкрепила это намерение».

Но и паритет — еще не финал. В 2000 году евро котировался ниже $0,9, достигая $0,8225. Сейчас возвращение в этот район уже не выглядит невероятным.

«Прогноз по-прежнему очень негативный», — цитирует Bloomberg управляющего глобальным макроэкономическим портфелем Acadian Asset Management Клифтона Хилла. Он считает, что последние события оказывают гораздо большее давление на евро и ускоряют переход к паритету к лету и, возможно, к $0,85—0,90 к концу этого года.