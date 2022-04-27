Европа начинает платить рублями за газ

Агентство Bloomberg 27 апреля сообщило, что уже не менее десяти европейских импортеров российского газа открыли специальные счета типа «К» в «Газпромбанке» для оплаты поставок в рублях. Более того, четыре из них, как подтвердили агентству источники в «Газпроме», уже провели платежи в российской валюте. Названия компаний не афишируются. Но можно предположить, что речь идет об австрийской OMV и ряде немецких компаний, а также импортерах из Венгрии и Словакии (хотя от политиков последней можно услышать противоречивые заявления). Наоборот, в Польшу и Болгарию 27 апреля подача российского газа прекращена из-за отказа перейти на новую схему оплаты поставок. Угроза газового эмбарго если не исчезла совсем, то заметно ослабла.

«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, потому что компании не оплатили топливо в рублях. В российской компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.

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Европейские торговые площадки отреагировали на перекрытие газового вентиля двум странам заметным рывком цен. При открытии энергетических бирж цена на газ росла на 21% -- до $1380 за одну тыс. кубометров. Затем, котировки снижались, балансируя на отметке около $1200. Но к вечеру цена поднялась почти до $1300 (плюс 17% к показателям от 26 апреля). Необходимо отметить, что значительное повышение цен на газ произошла от недопоставки на европейский рынок всего лишь 7,3% от российского экспорта (на Польшу приходилось 5,5%, на Болгарию — 1,8%).

То есть, потери «Газпрома» от прекращения экспорта в Польшу и Болгарию наверняка будут покрыты увеличением доходности в результате роста европейских цен.

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При этом советник «Газпром экспорта» Андрей Конопляник в интервью «России 24» предупредил, что в Европе уже наступила «новая ценовая реальность» — котировки, превышающие $1000 за тысячу кубов, останутся надолго.

Как и ожидалось, реакция польского правительства и Еврокомиссии была нервной и местами даже неадекватной. Польский премьер Тадеуш Моравецкий, выступая в Сейме, объявил демарш «Газпрома» «местью» за санкции и «газовым империализмом». Он, с одной стороны, заверил, что польская энергетика справится с вызовом с Востока, но, с другой стороны, затребовал помощи у Еврокомиссии и прежде всего введения своего рода налога в 25%-35% на поставки российского газа в другие европейские страны. Кроме того, он пригрозил судебными разбирательствами с «Газпромом», так как долгосрочный контракт российской компании и PGNiG заканчивается 1 декабря этого года. Кстати, Моравецкий подтвердил, что сразу после этой даты импорт российского газа должен быть прекращен. То есть, «Газпром» опередил польского контрагента.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала перекрытие вентиля Польше и Болгарии «шантажом», лишний раз, по ее мнению, доказывающим ненадежность «Газпрома» как поставщика и пригрозила предпринять «всеобъемлющие европейские ответные меры». Рублевую методику оплаты газа она считает обходом европейских санкций. Что, надо отметить, идет вразрез с позицией самой же ЕК, выраженной в известном письме странам-членам Евросоюза от 22 апреля.

Однако, как полагает замгендиректорв Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, возможности нанести ответный удар по «Газпрому» у Еврокомиссии ограничены, поскольку Европа сейчас не может полностью (или хотя бы существенным образом) заменить российский газ.

Если для примера взять Польшу, то в прошлом году там использовали более 21 млрд кубометров газа. Более 10,5 млрд (50%) поставила Россия. В польском правительстве утверждают, что в этом году потребление российского газа снизилось. Но, по его же данным, с 1 октября 2021 года по 27 апреля 2022-ого было закуплено 6,3 млрд кубов у «Газпрома». А эти цифры говорят об обратном — росте импорта из России. Дело в том, что за последние три месяца прошлого года в Польшу «Газпромом» дополнительно поставлено почти 2 млрд кубов. Получается, что за неполные четыре месяца — еще более 4 млрд. Такими темпами импорт из России мог бы превысить 12 млрд кубометров. Плюс 20% к прошлому году. Странный отказ от российского газа.

Моравецкий надеется на рекордную заполненность польских ПХГ — 76% (около 3 млрд кубов). Но этого газа хватит максимум на два-три месяца потребления. Газопровод из Норвегии и Дании Baltic Pipe планируется запустить не ранее 1 октября этого года. Но на проектную мощность (10 млрд кубов в год) трубопровод будет выходить несколько лет. 5 млрд кубов СПГ Польша через терминал в Свиноуйсце, видимо, может получить. Но в прошлом году там было принято не более 4 млрд. Плавучий терминал СПГ в Гданьске также потребует около года на строительство. В итоге, к началу осени Польша, не начав платить за газ в рублях, скорее всего, столкнется с острым энергетическим кризисом, который может привести к остановке ряда отраслей промышленности, особенно производящих минеральные удобрения. Расширение потребления угля в этом случае не поможет. Удобрения делают из газа.

Моравецкий надеется также на реверс российского газа из Германии по трубопровду «Ямал-Европа». PGNiG уже 27 апреля увеличила заявки на реверс в пять раз. За последние полгода таким образом было поставлено около 1 млрд кубов. Но в любом случае, как это уже случалось с Украиной, цена существенно возрастет. Зачем тогда было отказываться от рублевой схемы? К тому же дополнительные 5 млрд кубов российского газа в Германии могут и не найти. Газовые проблемы есть и у этого основного покупателя продукции «Газпрома».

В такой ситуации, как уверен Алексей Гривач, Еврокомиссия не сможет ввести по польскому требованию газовый налог в 35%. Цены и так завышены.

В Болгарии придумали опасность недопоставок

Ситуация в Болгарии еще хуже. По оценке местного министра энергетики Александра Николова, запасов газа хватит лишь на месяц. Но госкомпания «Булгаргаз» и Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) установили, по сообщению минэнерго страны, что «предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны. Такие опасения вызывают недоумение, но очевидно, это лишь способ обработки местного общественного мнения.

Официальный представитель болгарского правительства Лена Бориславова сообщила телеканалу bTV о том, что риска для энергобезопасности страны нет.

Болгария потребляет около 3,3 млрд куб. м газа, 75% которого шло из России. В конце 2021 года страна начала покупать газ из Азербайджана, импорт составлял порядка 0,3-0,4 млрд куб. м. Технически шел обмен газом с Грецией. Последней недопоставляли российский газ. Эти объемы Афины забирали из азербайджанского трубопровода. Правда, в сентябре этого года планируется запустить в работу интерконнектор IGB, соединяющий ГТС Болгарии с греческим участком азербайджанского трубопровода TAP. Предполагается, что пропускная способность составит 3 млрд куб. м в год, но в 2022 году поставки составят около 1 млрд куб.м. При этом пуск перемычки срывался неоднократно. К тому же на дополнительные поставки азербайджанского газа претендует Италия. В целом страна может уйти от российского газа, но лет через пять.

Первая десятКа

Таким образом, Москва наглядно продемонстрировала, что не лукавила с рублевой схемой и что ждет те «недружественные» страны, которые с порога отвергают валютные нововведения, надеясь на поддержку Еврокомиссии и на банальный, хотя и более дорогой реверс того же российского газа.

Не случайно агентство Bloomberg сообщило 27 апреля, что десять пока не названных европейских энергетических компаний согласились перейти на рублевую схему оплаты импорта российского газа. При этом четыре из них уже оплатили таким образом апрельские поставки. Следующие платежи назначены на 15 мая.

Список импортеров, как уже подчеркивалось, не представлен. Еще 18 апреля, на вопрос о согласных платить по-новому, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что этой информацией не стоит делиться. У компаний могут появиться проблемы.

Напомним, что теперь покупателям необходимо открывать в «Газпромбанке» два специальных счёта типа «К». На первый из них кладутся евро или доллары за газ. Затем банк конвертирует на Мосбирже валюту в рубли и зачисляет на второй счет «К» покупателя. После чего последний дает поручение банку перевести их на счета «Газпрома». И только после этого сделка в Москве будет считаться завершенной.

В Венгрии и Словакии с этой схемой публично согласились. Поэтому среди «десяти смелых» наверняка находятся венгерская и словацкая энергокомпании. Можно предположить, что еще семь — это австрийская OMV и ряд немецких и итальянских компаний.

Что касается условно десятой компании, то утром 27 апреля ряд австрийских СМИ распространили заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что OMV приняла условия России об оплате поставок газа в рублях. То же сделали немецкие компании. По словам Нехаммера, условия были признаны «соответствующими условиям санкций».

Такое заявление вызывало доверие в том числе и потому, что сходные идеи на пресс-конференции озвучила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер. Она признала, что в лучшем случае, Австрия заменит российский газ только в 2027 году, так как сейчас потребности в газе этой альпийской страны на 80% обеспечиваются «Газпромом».

Однако затем Карл Нехаммер записал в Twitter-аккаунте: «Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций». Впрочем, эти заявлением он, вероятно, просто прикрыл OMV от давления Еврокомиссии.

К тому же Нехаммер является последовательным противником газового эмбарго, ссылаясь при этом на поддержку такой позиции Германией и Венгрией.

Противоречивые заявления можно было услышать от генерального директора датской газотранспортной системы и президента ассоциации «Газовая инфраструктура Европы» (Gas Infrastructure Europe) Торбента Брабо. В интервью EurActiv он и призвал европейских потребителей готовиться к полному отключению российского газа уже этой зимой, и усомнился в достижимости этого в ближайшие несколько лет. Он, например, уверен в том, что планы Еврокомиссии по замещению российского газа за счет увеличения импорта СПГ и биометана слишком оптимистичны.

Например, в США недостаточно мощностей по сжижению, чтобы дополнительно поставить 15 миллиардов кубометров СПГ, о которых там ведут речь, сказал Брабо. А если говорить о Катаре и ближневосточных производителях, то они свои объемы уже продали другим потребителям. «Так что нам придется выкупать их обратно, а это намного сложнее», — резонно заметил крупный датский газовик.

Он также сказал, коснувшись биометана, что упомянутые в плане 35 миллиардов кубометров — это тоже довольно оптимистично.

В случае же нехватки газа в первую очередь будут обеспечиваться жилые дома, школы и больницы, а некоторых промышленных потребителей могут отключить.

И вообще, Торбент Брабо предупреждает: «Без российского газа мы в Европе окажемся, пожалуй, в наихудшей ситуации».