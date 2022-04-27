Евросоюз нарастит закупки газа из РФ через страны, готовые платить в рублях

ЕС планирует временно нарастить закупки российского газа через государства, готовые платить в рублях, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, в Брюсселе состоялась экстренная встреча координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из ее промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит обеим странам приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке. «В долгосрочной перспективе страны ЕС подтверждают намерение в кратчайшие сроки — в ближайшие месяцы или годы — свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России, заменив его на иные источники. ЕС будет форсировать переход на зеленую энергетику», — заявил также собеседник агентства.

Он отметил, что, по данным Евросоюза, сейчас Польша и Болгария не испытывают проблем, у них есть возможность получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ. Уточняется, что прекращение поставок Варшаве и Софии на основании отказа платить в рублях в Брюсселе «однозначно расценивают, как нарушение Россией долгосрочных контрактов с этими странами».

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Причиной решения назвали отказ Польши и Болгарии оплачивать газовые поставки из России в рублях. Указывается, что «Газпром экспорт» не получал апрельские платежи от указанных контрагентов по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Российская компания особо обозначила механизм противодействия в случае несанкционированного отбора газа указанными странами из транзитных объемов. «Газпром» отметил, что в случае подобных шагов Польши и Болгарии поставки для транзита будут сокращены на объем несанкционированного отбора топлива.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли, заявив что Россия не будет принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что не менее десяти европейских компаний — покупателей российского природного газа открыли счета для оплаты газа в рублях, четыре из них уже произвели оплату.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оплата российского газа в рублях никак не влияет на его цену. Представитель Кремля подчеркнул, что требование платить за газ в рублях не является шантажом, Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.