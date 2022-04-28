Акции дня: бумаги TCS Group растут на новостях о сделке

Привлекательность бумаг TCS Group («Тинькофф групп») выросла на фоне новостей о выкупе доли компании. По итогам сессии на Мосбирже в четверг, 28 апреля акции подорожали на +7,14% до 2700 рублей за штуку.

Компания «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% доли основателя TCS Group Holding Олега Тинькова. Сделку уже согласовали в ЦБ.

Олег Тиньков решил продать долю после введения в отношении него зарубежных санкций. Таким образом бизнесмен дистанцируется от группы, чтобы персональные ограничения не повлияли компанию в целом. Также «Тинькофф банк» намерен до конца года провести ребрендинг и избавиться от слова «Тинькофф» в названии.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,68% до 2383,66 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,68% до 1041,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:15 мск составила 106,57 долларов за баррель (+1,54%). Российская валюта укреплялась – 72,08 рубля за доллар.

Санкции в отношении России и ее бизнесменов начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.