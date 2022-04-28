Банки попросили ЦБ отсрочить ввод обновленных банкнот

Ассоциация банков России (АБР) обратилась к регулятору с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования: банкоматов и кассовой техники. Об этом говорится в письме на имя зампреда Центробанка Михаила Алексеева, передает ТАСС.

«Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования. По причине санкций против РФ ряд зарубежных поставщиков банкоматов (Diebold Nixdorf и NCR) прекратили предоставлять на территории России свои услуги. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования данных производителей превышает 60%», — говорится в письме.

В Ассоциации отметили, что кассовая техника, используемая для обработки банкнот, является импортной на 100%, более половины многокарманных счетно-сортировальных машин произведены в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из России.

«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца», — отмечается в письме.

В Ассоциации считают, что при вводе в оборот купюр новых номиналов на доработку программного обеспечения потребуется около полугода до того, как будет восстановлена полная техподдержка со стороны зарубежных производителей. Если же обновление программного обеспечения окажется невозможным, банки будут вынуждены заменять устройства зарубежных производителей и на это может уйти не менее трех лет.

Ранее «Эксперт» писал, что насыщение оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, банкоматы под эту новую банкноту, поэтому распределять их будут сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования. Он подчеркнул, что новые и ныне используемые купюры будут обращаться параллельно, как это происходит сейчас с разными модификациями других банкнот. Насыщение денежного оборота новыми сторублевками будет происходить постепенно, на протяжении нескольких лет, и только в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной.

