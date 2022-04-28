«Биннофарм групп» удвоила квартальную выручку от продаж за рубеж в годовом исчислении

Российская фармкомпания «Биннофарм групп» увеличила выручку от продаж экспортной продукции в I квартале 2022 года в два раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, до одного миллиарда рублей.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" в I квартале 2022 года вдвое увеличила выручку от продажи лекарственных средств за рубеж — до 1 млрд рублей год к году. Драйверами роста стали рынки Белоруссии и Казахстана с ростом продаж в 8 и 3,5 раза соответственно, Азербайджана (+150%), Узбекистана (+30%) и Киргизии (+43%)», — уточняется в пресс-релизе.

По словам гендиректора компании Рустема Муратова, расширение присутствия на зарубежных рынках стратегически важно для развития бизнеса «Биннофарм групп». «В хорошо развитых странах СНГ мы представлены портфелем в 70-80 препаратов — в основном это антибактериальные средства в разных формах, но с открытием представительств мы начали заниматься продвижением в регионе и брендированных продуктов», — рассказал Муратов.

«Биннофарм групп» образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Компания объединяет пять производственных площадок в разных регионах РФ. Предприятия «Биннофарм групп» выпускают препараты из более 200 фармакологических групп в различных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений в России.

Продукция «Биннофарм групп» представлена в 13 странах, ее представительства работают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии и Армении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Биннофарм Групп» объявила о запуске на подмосковном предприятии производства препарата молнупиравир, который рекомендован Минздравом для лечения и профилакики коронавирусной инфекции. Мощности завода позволяют выпускать в год до 15 миллионов упаковок лекарства. Препарат будет производиться по полному циклу, технологию разработали специалисты «Обнинской химико-фармацевтической компании» (ОХФК).

В феврале «Биннофарм групп» подписала с международной фармкомпанией Dr. Reddy's Laboratories соглашение о приобретении прав у Dr. Reddy's на антибактериальные препараты «Ципролет» и «Леволет» в России и странах СНГ.