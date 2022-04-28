Более 120 системообразующих предприятий федерального уровня работает в Москве - вице-мэр Ефимов

В перечень системообразующих организаций России входят более 120 промышленных компаний, чьи производственные площадки расположены в Москве (с учетом холдинговых структур). Об этом сообщил 28 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В российском перечне системообразующих организаций состоит более двух тысяч компаний, из них 123 имеют производственные площадки на территории Москвы. Список продолжает пополняться столичными компаниями, с начала года их число увеличилось почти вдвое, в перечень было включено 56 московских организаций», — сказал Владимир Ефимов.

В их числе — обувная фабрика «Парижская коммуна», предприятие по разработке и выпуску глюкометров «ЭЛТА», изготовитель нетканых материалов «Нетканика», Щербинский лифтостроительный завод, а также «Объединенные кондитеры».

Их заводы важны в экономической и социальной жизни города, поскольку обеспечивают тысячи горожан рабочими местами, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценкам, всего на 123-х предприятиях из числа системообразующих трудятся более 200 тыс. человек. «Эти компании производят важную для жизнедеятельности населения продукцию и несут большую социальную ответственность, поэтому им доступны специальные программы государственной поддержки», — подчеркнул Владислав Овчинский.

Отметим, что включение в перечень дает компаниям доступ к льготным кредитам. Предприятиям доступны займы на текущую деятельность до 30 млрд рублей по ставке до 11% годовых.

Власти Москвы также разработали меры поддержки промышленности города. Так, в марте 2022 года столичный столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства докапитализировали на 20 млрд рублей. Эти деньги направят на компенсацию ставок по кредитам, которые промышленники взяли в банках на пополнение оборотных средств, инвестиционные программы или проекты по объектам нежилого назначения.