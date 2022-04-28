Госдуме предложили рассмотреть вопрос о национализации активов недружественных стран

Юристы компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, подготовили обращение к спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официальную страницу компании в социальной сети «ВКонтакте», в обращении проработаны механизмы национализации активов недружественных стран.

«Наша юридическая служба внимательно следит за противоправными действиями недружественных стран по фактической конфискации денежных средств и иных активов России и граждан РФ, – говорится в сообщении «Конкорда». – В США уже принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины. Кроме того, недружественные страны активно поставляют в Украину тяжёлое вооружение. При этом, данные страны не несут никаких рисков и издержек».

В этой связи юристы считают своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц.

«Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в российскою Конституцию РФ. Тем более, что большинство россиян требуют принять меры против недружественных стран… Мы подготовили обращение к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством России», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера, ограничивающий въезд в страну граждан из недружественных стран.

В соответствии с указом, который подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза», приостанавливается соглашение России и ЕС от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан.

В частности, отменяется упрощённый порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Также отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.