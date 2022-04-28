Иран и Китай расширяют и углубляют военное сотрудничество

Иран и Китай договорились в ходе визита министра обороны КНР Вэя Фэнхэ в Тегеран расширять и углублять военное сотрудничество. В иранской столице, кроме коллеги, главы военного ведомства ИРИ Мохаммада Резы Аштиани, Вэй Фэнхэ встретился также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими высокопоставленными иранскими чиновниками.

«На встрече в среду (27 апреля) с китайским министром обороны мы договорились расширить сотрудничество в проведении двухсторонних военных учений, обмене стратегиями, вопросах подготовки личного состава и в других областях»,- заявил после встречи с Вэем начальник Генерального штаба ВС ИРИ генерал-майор Мохаммад Багери.

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Военные связи между Ираном и Китаем значительно окрепли в последние годы. В январе текущего года Тегеран и Пекин провели (совместно с Россией) третьи после 2019 года военно-морские учения в северной части Индийского океана.

Вэй Фэнхэ считает, что расширение сотрудничества Китаем и Ираном в сфере безопасности особенно актуально в «текущей напряженной и критической обстановке». По его мнению, оно должно сыграть важную роль в борьбе с однополярностью и терроризмом.

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Что касается Аштиани, то он, в свою очередь, резко критиковал США и заявил, что везде, где имеется их военное присутствие, оно создает «волны нестабильности, ненадежность и незащищенность, пессимизм, войну, разруху и перемещение людей».

Президент Раиси на встрече с гостем из Китая назвал связи между Тегераном и Пекином «стратегическими».

«Мы продолжаем эти стратегические отношения (с Китаем) независимо от международной обстановки,- подчеркнул глава иранского правительства.- Они базируются на взаимном политическом доверии. Мы считаем приоритетным направлением успешное осуществление 25-летнего соглашения о сотрудничестве».

Президент Раиси также разъяснил, что более тесное сотрудничество поможет эффективнее противостоять тому, что он назвал «американским унилатерализмом», а также обеспечению стабильности и порядка.

Соглашение, о котором говорил Ибрахим Раиси, было подписано в 2021 году с целью укрепления экономических и политических отношений между двумя странами.

Теперь в Китае ждут ответного визита военной делегации во главе с генералом Аштиани.

Обращает на себя внимание, что укрепление оси Тегеран-Пекин происходит на фоне проблем, возникших с подписанием нового соглашения по ядерной программе Ирана, которые связаны в основном с затягиванием процесса со стороны США. При ни уверены, что заставят американцев вернуться за стол переговоров в Вене.