«КамАЗ» рассмотрит возможности для развития производства в Мьянме

Группа представителей «КамАЗа» отправится в мае в Мьянму для изучения возможности по расширению производственных возможностей и сервиса в этой стране.

Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на гендиректора концерна Сергея Когогина.

«Автогигант готов рассмотреть вариант полного спектра: производство автомобилей, обучение персонала, развитие сервисной сети. Предложение готовы сформировать к июню и представить для подписания», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что 28 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Мьянму с рабочим визитом, в рамках которого прошла встреча с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей страны Аун Найн У. Вместе с Миннихановым в стране находится делегация, в которую вошли в том числе представители крупных российских компаний.

Российский автоконцерн ведет сотрудничество с Мьянмой с 2016 года.

Аун Найн У заявил о готовности к сотрудничеству по широкому кругу направлений, отмечает пресс-служба президента Татарстана. Чиновник подчеркнул, что Мьянма заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в гражданском секторе, и напомнил, что в ближайшее время состоится очередная онлайн-конференция между двумя странами.

В пресс-службе уточнили, что стороны планируют подписать соглашения по целому ряду направлений, в частности, по поставкам удобрений из Татарстана и риса из Мьянмы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что госкорпорация «Ростех» намерена локализовать двигатель мощностью до 500 лошадиных сил (л. с.) для «КамАЗа» и других российских автопроизводителей. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что к следующему году «КамАЗ» собирается наладить выпуск полностью локализованных автомобилей поколения K5. «Хотя они изначально разрабатывались и создавались совместно с нашими иностранными партнерами, к 2023 году мы сделаем практически полное импортозамещение, и в 2023 году автомобили будут собираться из наших российских компонентов», — заявил Чемезов.