Х5 заменит оборудование Intel для касс самообслуживания на китайскую систему Beelink

Продуктовый ретейлер Х5 Group сообщил, что собирается заменить оборудование Intel для касс самообслуживания на китайские аналоги с такой же производительностью.

«Компания Intel покинула российский рынок и больше не может поставлять управляющие компьютеры для касс самообслуживания. Решение: найден новый поставщик Beelink из Китая, который предлагает устройства с практически такой же производительностью и за меньшие деньги», — говорится в сообщении Х5.

По словам руководителя портфеля инновационных технологий компании Евгения Шуляка, плюсы оборудования из Китая состоят в том, что для замены стандартного ПК не требуется доработка программного обеспечения или операционной системы. «То есть залили софт, выполнили настройки, поставили в кассы самообслуживания и все заработало. При этом в ходе тестирования аналога в "боевом" магазине выполнялись замеры производительности и сравнение с показателями стандартной работы кассы самообслуживания на Intel», — пояснил специалист. По его словам, производительность китайской продукции сопоставима со стандартным ПК Intel; время отклика на действия покупателя и скорость перезапуска системы практически идентичны.

Отмечается, что в ходе тестирования оборудования не было выявлено ни одного инцидента. «При этом удаленное обновление ПО происходит по стандартным сценариям и не требует дополнительных действий. Основываясь на результатах тестов, можно предварительно сделать вывод, что ПК Beelink можно использовать в качестве ЗИПа для текущего парка касс самообслуживания Х5 и его расширения. Скоро мы начнем тестирование на десятках касс», — рассказал Шуляк. Он добавил, что в ближайшее время китайскую систему протестируют на десятках касс.

X5 Retail Group — крупнейшая российская розничная компания. По данным на конец марта 2022 года, компания владеет 18 320 магазинами «Пятерочка», 983 супермаркетами «Перекресток», 89 жесткими дискаунтерами «Чижик» и 28 гипермаркетами «Карусель». Чистая розничная выручка группы в первом квартале увеличилась на 19%, составив 603,1 млрд рублей. За этот же период 2021 года темп роста показателя составил 8,1% в годовом выражении. Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 11,7%, что обусловлено, в частности, увеличением среднего чека на 7,8%: в «Пятерочке» он составил 452 руб. против 419 руб. годом ранее, в «Перекрестке» — 701 руб. (654 руб. в первом квартале 2021-го); в «Карусели» — 1 096 руб. (939 руб.) Средний чек у всей X5 в первом квартале 2022 года составил 484 руб. против 451 руб. в 2021-м. В числе факторов, повлиявших на результаты группы, указывается продовольственная инфляция, которая в первом квартале была на уровне 13,5% против 10,8% в годовом выражении в четвертом квартале прошлого года. «Сдержанное предложение и растущий спрос на продукты длительного хранения на фоне девальвации рубля привели к ускорению роста цен в марте», — поясняется в отчете компании.