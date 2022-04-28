Холдинг VK подписал соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Дзен» и «Новости»

VK Company Limited объявила о подписании соглашения с компанией «Яндекс» об основных условиях сделки по приобретению агрегатора новостей «Яндекса» и информационно-развлекательного сервиса «Дзен».

«Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — сообщила пресс-служба холдинга.

В «Яндексе» подтвердили информацию. «"Я ндекс" подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Дзен". Подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Сделка должна будет пройти одобрение ФАС», — указывается в пресс-релизе компании.

О том, что корпорация «Яндекс» планирует продать агрегатор «Яндекс.Новости» и сервис «Яндекс.Дзен», стало известно в марте. По данным РБК, сервисами интересовались несколько потенциальных покупателей, однако ключевым интересантом назывался холдинг VK. По данным агентства, идея продать оба сервиса появилась еще около пяти лет назад. Среди причин вероятной продажи платформ указывалось стремление «Яндекса» стать технологичной компанией, в то время как «Дзен» ближе к соцсетям, а «Яндекс.Новости» якобы вызывает много критики «со всех сторон».

Ранее «Эксперт» писал о том, что выручка VK за первый квартал 2022 года выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2021-го, составив 30,9 млрд рублей. Общая скорректированная EBITDA компании сократилась на 51% в годовом сравнении, снизившись до 2,9 млрд рублей. Совокупный скорректированный чистый убыток достиг 7,3 млрд рублей.