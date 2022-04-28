Херсон не вернется на Украину, и перейдет на рубль

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не намерен возвращаться в состав Украины. На первом месте для нынешних властей области стоит задача ее восстановления.

«Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты выбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», — цитирует РИА Новости представителя администрации региона, возглавляющего также комитет обшественно-политической организации спасения Херсонщины «За мир и порядок».

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — добавил он.

По словам Стремоусова, в течении четырех последующих месяцев в регионе будут параллельно ходить и рубль, и гривна, это будет переходный период, а затем область полностью перейдет на расчеты в рублях.

Напомним, днем ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что новым руководителем региона стал политик Владимир Сальдо, бывший мэр Херсона. Нынешним мэром столицы региона назначен депутат городского совета Александр Кобец.