Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада

Россия должна как можно скорее минимизировать негативное влияние санкций, говорится в обращении первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко к участникам открывшегося в четверг Всероссийского муниципального форума.

«Местное самоуправление - это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципального образования, от мегаполиса до небольшого населенного пункта, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать вместе с региональными властями над реализацией национальных целей развития, поставленных президентом», - цитирует агентство РИА Новости слова Кириенко.

Он подчеркнул, что сегодня Россия столкнулась с «беспрецедентным давлением со стороны недружественных стран», поэтому важно сохранять самообладание и демонстрировать истинное единство российского народа.

«Вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась лицом к лицу, требуют от нас как можно скорее минимизировать негативное влияние так называемых санкций со стороны коллективного Запада», - отметил Кириенко.

Он выразил уверенность, что участникам форума по силам «разработать конкурентоспособные меры, направленные на повышение устойчивости городского хозяйства».

