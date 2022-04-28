Компания MasterCard назвала свои убытки в связи с уходом из России

Компания MasterCard опубликовала отчётность за I квартал 2022 года.

Как передаёт агентство «Интерфакс», согласно этому документу, убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России составил 4 млн долл.

«Общие и административные расходы MasterCard в связи с уходом из РФ в I квартале 2022 года составили 34 млн. долл. Большая часть из них связна с резервами по остаткам средств клиентов, на которых наложены санкции. Основная часть этих расходов была компенсирована чистой прибылью в размере 30 млн долл.», – отмечается в отчётности компании.

При этом отмечается, что чистая прибыль MasterCard в I квартале 2022 года выросла на 30,7% – до 2,6 млрд долл. Выручка составила 5,2 млрд, увеличившись на 24% (или 28% в пересчёте на нейтральную валюту).

Напомним, Visa и MasterCard объявили о прекращении работы в России с 10 марта. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за рубежом, но продолжают действовать в России в полном объёме.

Несколько крупных банков сообщили, что сделали свои карты этих лейблов бессрочными, поскольку больше не могут выпускать новые карты международных систем.

Как ранее сообщал «Эксперт», доля транзакций по картам «Мир» увеличилась в марте после ухода международных платежных систем Visa и MasterCard из России.