Контейнеры на вес золота

В Российской Федерации наблюдается проблема с наличием грузовых контейнеров. В первую очередь это связано с тем, что уходящие крупные международные логистические компании попросту забрали контейнеры, использовавшиеся на отечественном рынке, вместе с собой.

Между тем, «контейнерный вопрос» является для экономики России стратегическим. В том числе и в контексте ее вероятного поворота на Восток и активизации грузоперевозок на данном направлении.

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Трутнев ставит на УУЛВРЗ

Президент ПАО «Трансконтейнер» Александр Исурин ранее отмечал, что уход с рынка крупнейших мировых контейнерных линий приводит потере около 40% контейнеров. На практике это означает, что грузоперевозчиками данный вид тары теперь ценится на вес золота. Но проблему поможет решить развитие собственного производства.

В свою очередь вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сегодня во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (УУЛВРЗ), предложил наладить производство грузовых железнодорожных контейнеров на данном предприятии.

УУЛВРЗ является одной из крупнейших промышленных структур Бурятии. Завод специализируется на ремонте подвижного состава и производстве запасных частей железнодорожного транспорта. Представители завода подчеркивали, что география их клиентов самая обширная — от Северной до Дальневосточных железных дорог. Это говорит о хорошей развитой логистической сети компании.

Юрий Трутнев отметил, что УУЛВРЗ отличает то, что, несмотря на текущие экономические изменения, предприятие в полной мере продолжило работу. Кроме того, непосредственно завод ограничительные меры не коснулись. Вице-премьер заметил, что восстанавливать число контейнеров необходимо уже сегодня, так как объем перевозок именно на Дальний Восток резко увеличился.

На момент публикации материала представители ЛВРЗ на запрос корреспондента «Эксперт» о дальнейших планах развития не ответили.

Однако в процесс импортозамещения готовы включиться и другие российские компании. В комментарии «Эксперту» коммерческий директор ООО «Балтийский Контейнер» Егор Иванов отметил, что их предприятия уже участвует в процессе импортозамещения специализированных контейнеров достаточно давно и намерено продолжить эту активность.

«При этом в части сложившегося на российском рынке дефицита именно стандартных сухогрузных контейнеров мы способны помочь в силу инфраструктурных ограничений только в части интеллектуальной собственности и помощи в организации производства», — заявил он.

Егор Иванов рассказал, что сейчас «Балтийский Контейнер» находится на стадии планового исполнения контракта по контейнерам для перевозки рулонной стали, которые тоже входят в программу импортозамещения. «Наращивание производства в большей степени зависит от клиентов», — считает он.

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Контейнеры из Поднебесной

Некоторые эксперты полагают, что заменить смытые санкционной волной за борт российской экономики контейнеры исключительно своими силами России не получится. Ведь на данный момент наши предприятия выпускают около 10 тысяч контейнеров в год, тогда как общие «потери» оцениваются в более, чем 300 тысяч штук.

В таком случае РФ жизненно необходим альтернативный и проверенный поставщик. Пожалуй, лучшим вариантом в данном контексте является Китай, который не только сохраняет тесные экономические связи с Россией, но и является одним из ведущих производителей качественных контейнеров в мире.

Такая работа уже начата. Как рассказал «Эксперту» президент АНО «Центр исследований Азиатско-Тихоокеанского региона», председатель комиссии по содействию торгово-экономическом сотрудничеству и предпринимательству Сергей Санакоев, некоторые китайские компании уже работают на пределе своих возможностей для того, чтобы восполнить нанесенный ущерб российскому рынку по наличию контейнеров.

«Это, во-первых, производство новых контейнеров в пользу российских заказчиков. В три смены круглосуточно работают заводы, которые мне известны, в частности, в провинции Шаньдун. И конечно же, максимально высвобождают мощности. Правда, у сами китайцев сейчас из-за последствий пандемии достаточно сложная ситуация в области логистики и контейнерных перевозок. Но и Китайская Контейнерная Компания, и другие крупные игроки, такие, как Cosco, максимально пытаются высвободить контейнеры, чтобы задействовать их на плече российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Но не просто передавать их российским компаниям, а внутри российско-китайской торговли предоставить соответствующие транспортные возможности», — заверил Сергей Санакоев.

Таким образом, говорить о том, что китайцы России в этом не помогают, было бы как минимум несправедливо, подчеркнул эксперт. Конечно, несмотря на большие возможности Китая, компаниям нужно будет время для решения текущего логистического вопроса. Кроме того, нельзя рассчитывать, что Китай будет работать себе в ущерб.

«Нужно отнестись к этому с понимаем, все рассчитывать и спокойно вместе выходить из сложившейся ситуации», — заключил Сергей Санакоев.

