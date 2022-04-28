Кто разжигает Приднестровье

Вблизи конфликта

Особенностью Приднестровья с точки зрения географии является то, что самопровозглашенная республика, в которой находятся российские миротворцы, не имеет выхода ни к России, ни к морю, ни хотя бы к дружественному государству. Приднестровье зажато между Молдавией и Украиной, а сама Молдавия — между Румынией и Украиной.

С желанием не допустить эскалации обстановки в Приднестровье можно связать недавнее заявление одного из представителей российского командования о том, что сухопутный коридор в непризнанную республику является одной из целей второго этапа российской специальной операции на Украине. То, что опасения эскалации обоснованы, подтвердили события последних дней.

Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк. Кроме того, из трех ручных гранатометов обстреляно здание М инистерства государственной безопасности. Наконец, в ночь с 26 на 27 апреля над военными складами возле села Колбасна были обнаружены дроны.

В столице республики Тирасполе произошедшее восприняли очень серьезно. «Приднестровье 25 и 26 апреля подверглось террористическим атакам. В связи с этим Совет безопасности республики ввел в стране особый режим — красный режим террористической угрозы. По предварительным данным, следы тех, кто организовывал террористические акты, ведут в Украину», — заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Так, выяснилось, что террористы въехали на территорию республики из Украины, минуя пограничные КПП.

Украинский интерес

Украинские СМИ вовсю разгоняют мысль о том, что с территории Приднестровья российские войска, там дислоцированные, могут вторгнуться в Одесскую область. Тирасполь называет эти обвинения, мягко говоря, необоснованными. «Мы не являемся угрозой для Украины, и руководство Приднестровья многократно официально заявляло о том, что никаких планов или подготовительных действий в отношении Украины не ведется», — заявил Виталий Игнатьев. Да и в России таких намерений не выражали — дислоцированные в Приднестровье силы имеют международный миротворческий мандат. Однако в Киеве уже давно не мыслят категориями права. Проще говоря, всех судят по себе.

Во-вторых, Украина может хотеть просто создать точку напряженности для Москвы. Отвлечь внимание Российской Федерации от наступления на Донбассе и вынуждать ее срочно готовить операцию по «пробитию коридора» в ускоренном режиме. Есть и предположения что ВСУ хотели бы поживиться таи некими оружейными арсеналами, в основном просроченными. Хотя, казалось бы, столько разговорах о поставкаъ по линии НАТО... Как бы то ни было, Киев старается повысить ставки — вплоть до прощупывания внешней реакции в форме выражения готовности вторгнуться в республику устами советника Зеленского Арестовича.

Да, это очередное заявление господина Арестовича, сделанное, мягко говоря, в отрыве от реальности. На сегодняшний день все имеющиеся резервы, особенно из числа кадровых военных, Украиной задействованы. А украинский фольксштурм имеет, мягко говоря, крайне невысокие боевые возможности — особенно в случае, если в Приднестровье пройдет мобилизация (по некоторым данным, республика может призвать до 80 тысяч резервистов, доведя свои вооруженные силы до 90-95 тысяч человек). Тем не менее, такие реплики свидетельствуют о намерениях, способных привести к новым опасным эксцессам, наподобие случившихся на днях.

Перспектива для Молдавии

Позиция молдавских властей выглядит, тем более на таком фоне, взвешенно. «Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия», — заявили в правительстве Молдавии.