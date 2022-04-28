Международные резервы РФ уменьшились на $4 млрд

За неделю с 15 по 22 апреля международные резервы РФ сократились на $4 млрд, или на 0,7%, и составили $607,1 млрд. Произошло это в основном в результате отрицательной переоценки, говорится в публикации на сайте ЦБ.

«Международные резервы по состоянию на 22 апреля составили 607,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 4,0 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном в результате отрицательной переоценки», — сообщили в ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, 18 февраля международные резервы РФ достигли исторического максимума в $643,2 млрд, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд. По состоянию на 15 апреля золотовалютный запас РФ был оценен в $611,1 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России намерен оспорить заморозку международных резервов и уже готовит соответствующие судебные иски. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что это беспрецедентно в мировом масштабе. По ее словам, с 2014 года Банк России последовательно проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.