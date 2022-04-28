Минфин внес в кабмин проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления о снижении процентной ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых, говорится в сообщении министерства.

«Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления, предусматривающий изменение условий льготной ипотеки на новостройки с 1 мая 2022 года. Документ предусматривает снижение процентной ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года», - поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей.

«ДОМ. Российская Федерация, как оператор государственной программы льготной ипотеки, уже распределила лимиты (денежные средства) в размере 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку под 9%», - уточняет Минфин.

По сообщению главы Минфина Антона Силуанова, в настоящее время важно сосредоточится на оказании помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье.

По оценкам, расходы бюджета в 2022-2023 годах на реализацию программы с учетом новых изменений составят около 461 миллиарда рублей.

Всего за период действия программы «Льготная ипотека» было выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году было выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. В общей сложности кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, возмещено на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей и в 2022 году - 35,1 млрд рублей.

