Минстрой заявил о готовности помогать восстанавливать Мариуполь

Минстрой России планирует помочь в восстановлении Мариуполя, в настоящее время прорабатываются планы, ведется обследование, сообщил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Мы планируем», - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли его министерство помочь в восстановлении Мариуполя.

«Это еще не намерение, а опрос», - пояснил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-либо предварительные планы по этой линии или это просто намерение на данный момент.

Ранее в партии «Единая Россия» заявили о начале работы по восстановлению Мариуполя. В частности, открываются пекарни, закупается школьная форма, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Процесс восстановления начался. Тепловой контур закрывается, чтобы успеть до наступления зимы. Пленка, шифер, кровельный материал для детских садов, школ, оставшихся жилых помещений поставляются в город», - цитирует Турчак пресс-служба. Он добавил, что бльшое количество людей заявили о готовности восстанавливать город.