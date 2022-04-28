Оборот Wildberries в I квартале увеличился на 95%, число заказов выросло более чем в два раза

Оборот компании Wildberries за период с января по март текущего года составил 289,2 млрд рублей (с учетом возвратов, услуг и сервисов покупателям и партнерам), что на 95% превышает показатель того же периода 2021 года. Общее число заказов достигло 288,7 млн (рост на 128% год к году).

Как сообщается в отчете ретейлера, самые высокие объемы продаж продемонстрировали одежда, обувь и аксессуары (105 млрд рублей, рост на 79%), товары для дома и дачи (45 млрд рублей, +131%), детские товары (32,1 млрд рублей, +74%), косметика и парфюмерия (28,3 млрд рублей, +100%), а также бытовая техника и электроника (28,1 млрд рублей, +91%).

Наиболее динамичные темпы роста показали такие категории, как сантехника (рост в 398%), товары для садоводства (+280%), товары для отдыха и кемпинга (+266%), фото- и видеотехника (+263%), а также категория «Умный дом и безопасность» (+248%).

Компания отмечает, что несмотря на период повышенного спроса, пик которого пришелся на февраль-март и по уровню был сопоставим с декабрем 2021 года, ее логистические системы успешно выдержали высокие нагрузки.

«Наша стратегия на 2022 г. остается неизменной: развитие платформы в партнерстве с малым бизнесом страны, запуск совместных пунктов выдачи, новых логистических центров, дополнительных сервисов, что позволит оказать им поддержку в период повышенной волатильности», — подчеркивается в пресс-релизе Wildberries.

Отмечается, что для поддержки предпринимателей ретейлер, в частности, сделал бесплатным хранение товаров на большинстве складов, компенсировал продавцам участие в маркетинговых акциях за счет снижения собственной торговой комиссии, а также субсидировал клиентскую скидку, которая достигала 22%.

Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, сообщается в пресс-релизе; сотрудничать с маркетплейсом начали более 136 тысяч новых продавцов — в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, при этом около 90% из них — представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года предприниматели в партнерстве c Wildberries открыли свыше 3,3 тысячи новых пунктов самовывоза. Общее число собственных и партнерских точек выдачи превысило 23 тысячи.

Новые логистические объекты ретейлера открылись в семи регионах РФ — Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, а также Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.

Ранее «Эксперт» сообщал, что первый распределительный центр Wildberries заработал на территории Киргизии. Склад открыли в Бишкеке в 1 квартале 2022 года, его площадь составляет 1 000 кв. м. На объекте осуществляется сортировка заказов, поступающих в страну, и принимаются поставки от местных предпринимателей с дальнейшей транспортировкой в крупные распределительные центры.