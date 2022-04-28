Nasdaq: подскок не засчитан

В начале торгов среды кому-то могло показаться, что на рынок массово вернулись быки: индекс Nasdaq Composite уже через 20 минут после открытия прибавлял 1,7%. Для этого, правда, надо было бы забыть, что накануне тот потерял 4% и, пробив мартовское дно, закрылся на самой низкой точке с 2020 года.

Скачок поутру мог говорить о разных вещах. Их список далеко не исчерпывался версией CNBC («акции пытаются восстановиться после падения»), закрытием «шортов» или выявленным Bloomberg приходом на рынок «покупателей просадок». Но совершенно точно подъем не говорил об окончании «медвежьего рынка» для технологических акций.

Статья по теме: Nasdaq: С очередным 2020-м годом

Даже с формальной территории медведей (-20% от максимума) Nasdaq Composite так и не вышел. Само же ралли продлилось ровно столько, сколько времени требовалось самым оперативным комментаторам телевидения и информагентств на объяснение его причин. Примерно через час после открытия индекс уже был на 2,1% ниже дневного максимума и переписывал минимум с 5 марта 2021 года.

Но это был день шараханий вверх-вниз, которые иногда называют повышенной волатильностью. Акции снова пошли в рост и к середине торгов достигли своих внутридневных максимумов уже S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Они поднялись относительно предыдущего закрытия на 1,6% и 1,4% соответственно. Акции Microsoft, прибавляли к этому моменту 7,7%, помогая вместе с Visa, взлетевшей на 8,9%, расти как Dow, так и S&P 500. Квартальные отчеты и прогнозы этих компаний, казалось, воодушевили покупателей.

Статья по теме: Мини-ралли акций в США: Маск прокатился на медведях

Но рынок вновь развернулся и к окончанию торгов от роста почти ничего не осталось. Nasdaq Composite вернулся в «красную зону», закрывшись снижением на 0,01%. Хотя микроскопический размер движения и позволяет сказать, что индекс остался на месте, это было его самое низкое закрытие с декабря 2020 года.

Лидером падения в его составе была Netflix, потерявшая по итогам дня почти 5%. С 19 апреля, когда она опубликовала разочаровавшую многих отчетность, ее акции падают ежедневно. Другими заметными пострадавшими были Alphabet и Intuitive Surgical, потерявшие к закрытию по 3,8%. Здесь инвесторам отчеты тоже не нравились.

По S&P 500 и Dow, прибавившим в итоге лишь по 0,2%, помимо прочего, ударил обвал акций Boeing, переписавших 52-недельный минимум. По ходу дня они теряли 13%, что не удивляло после объявления о квартальных убытках и прекращении производства Boeing 777 до 2023 года. Закрыли торги среды они, впрочем, падением лишь на 7,5%. Но и этого им хватило, чтобы стать худшими в составе Dow Jones Industrial Average.

Порция отчетности компаний, вышедшей после закрытия основных торгов, оказалась более оптимистичной, так что в четверг можно ожидать новых попыток роста. Но в более долгосрочном плане как с чисто технической, так и с фундаментальной точек зрения, ситуация благоприятствует продолжению снижения котировок акций.

«После некоторых разочаровывающих новостей о доходах инвесторы, похоже, признают, что сочетание более высоких производственных затрат, вызванных сбоями в цепочках поставок и большей инфляцией, наряду с намерением ФРС ужесточить финансовые условия, может потребовать корректировки ожиданий, - заявил Bloomberg директор по инвестициям Cornerstone Wealth Клифф Ходж. – Оценки акций, ожидания маржи и прибыли – все это созрело для урезания, особенно если ведущие технологические компании разочаруют в этом квартале».

