Польша поддержала рубль

По итогам сегодняшнего дня рубль вырос к доллару почти на процент. Единица американской валюты на закрытии торгов стоила чуть более 72 рублей.

Рубль сегодня поддерживали два фактора: уплата компаниями налога на прибыль в бюджет и газовый вопрос. Причем, скорее, именно второй пункт был более весомым, поскольку из-за обязательной продажи 80% валютной выручки у экспортеров есть рубли, и большинству из них не было необходимости экстренно продавать валюту.

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Новости по газу пришли из Польши, которая неоднократно заявляла, что имеет достаточные запасы газа и отказ от закупок его у «Газпрома» не приведет ни к каким последствиям. Тем не менее, сегодня несколько десятков польских районов осталось без газа.

Как сообщил РБК со ссылкой на «Газпром», «после приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа"». Объем поставок из Германии оценивается в 30 млн кубометров в сутки или столько, сколько Польша получала от «Газпрома».

Однако где-то в технологии поставок произошел сбой, и есть понимание, что данная ситуация может стать наукой другим европейским странам. Пока же, по сообщениям СМИ, крупнейшие «недружественные» потребители «голубого топлива» запрашивают разъяснения по оплате у Евросоюза, который отмалчивается, но при этом открывают счета в Газпромбанке.

Таким образом, вероятность оплаты газа рублями крупнейшими потребителями растет, и рубль может резко вырасти в межпраздничные дни, когда на рынок выйдет валюта, полученная Газпромбанком в виде платежей за газ.

О том, что «недружественные страны» примут российские условия и газового кризиса не будет, свидетельствуют спотовые цены на газ, которые сегодня в Европе упали на 10%, но продолжают оставаться выше $1000 за тысячу кубометров.

На этом фоне желание поспекулировать на покупках доллара против рубля слабеет, хотя с точки зрения технического анализа пара доллар-рубль вошла в зону сильной поддержки.

Рынок акций, бодро начавший день, после обеда ушел в прогнозируемую коррекцию. По итогам дня Индекс Мосбиржи упал на 1,7%. В лидерах снижения были акции по-биржевому фундаментально слабых госбанков: Сбер потерял 5,5% капитализации, а ВТБ — 4%. На 4% упал и «Аэрофлот».

В «зеленой» зоне удержался «Газпром», которого, кроме ситуации с оплатой газа, поддержала хорошая отчетность. За прошлый год прибыль компании по МСФО выросла в 13,3 раза по сравнению с 2020 годом.

«Согласно дивидендной политике “Газпрома”, на выплату дивидендов направляется не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Если такое решение будет принято, дивиденды за 2021 г могут составить около 52,5 руб. на одну акцию. При текущем уровне котировок 240 руб. дивидендная доходность может составить почти 22%», — посчитали аналитики БКС.

С учетом того, что нефтегазовые доходы бюджета снижаются с ростом курса рубля и остановить этот процесс будет очень непросто, государство вполне может дать согласие на выплату дивидендов по акциям нефтегазовых компаний.

Поэтому акции «Газпрома», «Роснефти», и «Газпромнефти» стоит как минимум держать в портфелях.

Последние две бумаги также сегодня выросли: «Роснефть», очень слабо участвовавшая в ралли последних двух дней, подорожала на 0,5%, а «Газпромнефть» — на 1,6%.

Завтра, скорее всего, рубль сбавит темпы роста или вообще немного скорректируется, а рынок акций продолжит начатое сегодня во второй половине дня снижение.