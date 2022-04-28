Порядка 1 тыс. компьютеров для экономии энергии смогут выпускать в ОЭЗ Москвы ежегодно

В особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы будут выпускать устройства, которые помогут экономить энергию как отдельных устройств, так и целых зданий. Разработка компании «Аксиом» способна заменить иностранные аналоги. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Компания, производство которой локализовано на территории ОЭЗ Москвы, готовит к серийному выпуску свое запатентованное устройство – электросетевой компьютер, который помогает экономить энергию и обеспечивать электробезопасность предприятий, учреждений, объектов ЖКХ. Производственные мощности компании в столичной ОЭЗ позволяют ей производить не менее 1 тысячи таких устройств в год», – рассказал глава департамента.Электросетевой компьютер (ЭСК) обеспечивает регулирование и защиту электросети и подключенных к ней устройств. Он имеет меньшие габариты и более широкие возможности в отличие от других типов электроустановок для приема и распределения электроэнергии.

Как отмечают разработчики, ЭСК заменяет собой целый ряд приборов, выполняющих схожие задачи. Например, наборные распределительные устройства, средства безопасности электроснабжения, приборы учета, средства автоматизации электроснабжения.

В сфере ЖКХ разработка помогает сократить эксплуатационные затраты на обслуживание внутренней электросети и подключенных к ней электроприборов, позволяет вести диагностику электропроводки в реальном времени и мониторинг электропотребления арендаторами учреждений, торговых и бизнес-центров. Кроме того, компьютер снижает пожарные риски, защищает линии при перегрузках и коротких замыканиях.

«Компания «Аксиом» с 2019 года располагается на площадке «Печатники». Пользуясь широкими инфраструктурно-логистическими преимуществами ОЭЗ, разработчики успешно протестировали, запатентовали и теперь подводят к серийному выпуску свой электросетевой компьютер. Это должно способствовать независимости отечественного рынка от европейских поставщиков энергооборудования и созданию новых рабочих мест по производству электронных компонентов в России», – отметил глава ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.