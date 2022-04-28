Правительство Греции сделало заявление об оплате российского газа

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому сделал заявление об оплате российского газа.

По его словам, конвертация евро в рубли при оплате «голубого топлива» из РФ является техническим вопросом, который должен быть прояснён на внеочередной встрече министров энергетики ЕС 2 мая, передаёт РИА Новости.

На сегодняшнем брифинге журналисты обратили внимание на то, что согласно публикациям, пять стран Европы, в том числе ФРГ и Австрия, собираются открыть счета в «Газпромбанке» для оплаты в рублях, и поинтересовались у чиновники греческого правительства, какова позиция Афин по вопросу конвертации евро в рубли.

«Это технический вопрос, который будет выяснен на встрече министров энергетики Евросоюза. Однако в любом случае Греция будет продолжать получать энергоресурсы, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны, и платить так, чтобы не нарушать введённые против РФ санкции», – ответил Иконому.

Он при этом подчеркнул, что Греция платила евро и будет дальше платить в этой же валюте. А как они будут пересчитаны в рубли – вопрос, который предстоит выяснить и решить.

«К третьей декаде мая, когда мы должны будем произвести расчёты с «Газпромом», я думаю, этот процесс будет полностью прояснен. В любом случае, хочу дать понять, что на горизонте нет никакой опасности с точки зрения безопасности энергоснабжения страны», – резюмировал официальный представитель Кабмина, добавив, что Минэнерго Греции подготовило и обнародовало план обеспечения энергетических потребностей страны даже в крайнем случае прекращения поставок российского газа.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что его страна готова использовать введенную РФ схему платежей за российские нефть и газ.