Правительство решило возрождать отечественный подшипник

Минпромторг сообщил, что российские производители подшипников готовы увеличить поставки своей продукции на внутренний рынок. Подобное заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам совещания с представителями отрасли.

Как заявил Мантуров, в настоящее время спрос на указанную продукцию превышает предложение по целому ряду направлений. Перестройка логистики и развитие кооперации поможет, по мнению министра, сделать работу в нынешних условиях более эффективной.

Глава Минпромторга особо отметил, что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение, так как без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Мантуров заверил производителей, что им будет оказана господдержка, среди ключевых инструментов которой — субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.

«Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамешения узлов», — сообщили РИА Новости в Минпромторге.

В министерстве дополнительно уточнили, что ведущими отраслевыми производителями в данной области являются предприятия группы компаний ЕПК, Вологодский подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10).

Присутствовавший на совещании у министра генеральный директор ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П. Бардина» Виктор Семенов отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в задачу которой будет входить оперативное решение вопросов с поставками продукции металлургии, необходимой отрасли, а также совершенствование технологий и повышение качества российских подшипников.