Путин и Эрдоган провели очередные телефонные переговоры

Президент РФ Владимир Путин провёл очередные телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

В ходе сегодняшней беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. В частности, глава Турции пообещал Путину наладить стамбульский формат процесса переговоров делегаций Москвы и Киева, передаёт ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Кроме того, президенты РФ и Турции обсудили свершившийся обмен лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который произошел на территории Турции.

«Эрдоган заявил, что посредничество Анкары в этом обмене является не только признаком того, какое значение она придаёт миру, диалогу и сотрудничеству, но и её значимостью с точки зрения ее посреднической миссии», – подчеркнули в канцелярии президента Турции.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 26 апреля Путин провёл телефонные переговоры Эрдоганом, в ходе которых также обсуждалась ситуацию на Украине.

